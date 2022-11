Foxconn ne tiendra pas ses objectifs, freiné par le Covid en Chine

L'avertissement du géant taïwanais met en lumière les lourdes conséquences de la politique chinoise de "zéro covid".

(Boursier.com) — Hon Hai Precision Industry, le fabricant de la plupart des iPhones dans le monde, a prévenu jeudi que ses revenus dans l'électronique grand public allaient chuter ce trimestre. L'entreprise taïwanaise, plus connue sous le nom de Foxconn, doit faire face à une reprise de l'épidémie de Covid et ne tiendra pas ses objectifs de profits...

Foxconn tente actuellement de refaire tourner à plein régime ses usines, après une flambée de coronavirus, qui a déclenché un confinement la semaine dernière autour de son plus grand site de Zhengzhou, dans le centre du pays. Cette décision a réduit considérablement le flux des marchandises et a empêché les employés de venir au travail. Les dirigeants ont répété qu'ils menaient des discussions avec le gouvernement pour contrôler l'épidémie et remettre l'usine en marche...

Avertissement

L'avertissement de Foxconn sur les revenus met en lumière les lourdes conséquences de la politique chinoise de "zéro covid", un système rigide de confinements soudains et de tests de masse, qui pèse sur la deuxième économie mondiale.

Le bouclage de la zone économique de l'aéroport de Zhengzhou, qui abrite l'usine de Foxconn, a porté un coup à Apple et à son principal fournisseur. Surnommée "iPhone City", le complexe géant abrite quelque 200.000 travailleurs et fabrique environ quatre exemplaires des derniers iPhones sur cinq dans le monde...