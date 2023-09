Fox et News Corp : à 92 ans, Rupert Murdoch laisse sa place

Son fils, Lachlan Murdoch, deviendra le seul président de News Corp et restera président-directeur général de Fox

(Boursier.com) — Le magnat de la presse tire sa révérence, à 92 ans... Rupert Murdoch a quitté son poste de président de Fox Corp et News Corp, quelques mois après avoir abandonné un projet de fusion entre les deux groupes.

Son fils, Lachlan Murdoch, deviendra le seul président de News Corp et restera président-directeur général de Fox, ont annoncé les deux sociétés jeudi, consolidant la place de son fils aîné Lachlan comme dirigeant de l'empire médiatique et mettant fin aux questions de succession au sein de la famille Murdoch. Rupert Murdoch, qui détient des participations presque majoritaires dans les deux groupes, sera nommé président honoraire des deux entreprises.

"En bonne santé"

Dans une note adressée à son personnel jeudi, Rupert Murdoch écrit que "nos entreprises sont en bonne santé, tout comme moi". "Nous avons toutes les raisons d'être optimistes pour les années à venir - je le suis certainement et j'ai l'intention d'être ici pour y participer. Mais la bataille pour la liberté d'expression et, en fin de compte, pour la liberté de pensée, n'a jamais été aussi intense", poursuit-il.

Ces derniers mois avaient été compliqués pour le magnat de la presse. Au mois d'avril, après un long bras de fer, la société américaine Dominion Voting System, spécialisée dans la vente de matériel et de logiciel de vote électronique, a finalement trouvé un terrain d'entente avec Fox News. La chaîne de télévision conservatrice a promis de lui verser 787,5 millions de dollars pour avoir affirmé que l'élection présidentielle de 2020 avait été truquée. Dominion réclamait au départ 1,6 milliard de dollars de dommages et intérêts.

Le départ de Murdoch intervient également à un an de la prochaine présidentielle aux États-Unis. News Corp possède, entre autres publications, les journaux 'The Wall Street Journal' et 'New York Post', tandis que Fox est la maison mère des réseaux de télévision de droite Fox News et Fox Business.