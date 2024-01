Forum de Davos : Oxfam appelle à taxer davantage les milliardaires

Depuis 2020, les cinq hommes les plus riches du monde ont doublé leur fortune

(Boursier.com) — Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, le président Emmanuel Macron et des dirigeants du Moyen-Orient ont prévu de prendre part cette semaine au Forum économique mondial de Davos. En amont de cette 54ème édition, l'ONG Oxfam "appelle les États à réduire rapidement et radicalement le fossé entre les ultra-riches et le reste de la société".

Elle rappelle que la fortune des cinq hommes les plus riches a grimpé de 114% depuis 2020 et que les 1% les plus riches possèdent 48% de tous les actifs financiers mondiaux. Les pays riches du Nord détiennent 69% des richesses mondiales et accueillent 74% des richesses des milliardaires alors qu'ils n'abritent que 21% de la population mondiale.

Mettre fin à la pauvreté

"Au rythme actuel, il faudrait plus de deux siècles pour mettre fin à la pauvreté, mais dans à peine 10 ans nous pourrions voir pour la première fois la fortune d'un multimilliardaire franchir le cap des 1.000 milliards de dollars. Avoir 1.000 milliards, c'est comme gagner plus d'un million d'euros par jour depuis la naissance de Jésus-Christ", estime Oxfam.

Dans ce rapport, l'ONG estime qu'un impôt sur la fortune pour les multimillionnaires et les milliardaires du monde entier pourrait rapporter 1.800 milliards de dollars par an. Plus précisément, Oxfam France formule une série de recommandations fiscales qui permettraient de dégager 88 milliards d'euros par an, tout en préservant le pouvoir d'achat de 70% des Français.

Taxer le patrimoine

Elle préconise un impôt sur la fortune climatique pour les multimillionnaires et les milliardaires. "Il s'agit de taxer, d'une part, le niveau de patrimoine (la taille de la fortune), et d'autre part, la quantité de CO2 qu'il contient (son impact sur le climat). Elle propose de réguler les multinationales, d'encadrer la part des bénéfices versés aux actionnaires, de conditionner les aides publiques aux entreprises aux investissements dans la transition et d'imposer un écart de rémunération de 1 à 20 entre le salaire du dirigeant et le salaire médian de l'entreprise.