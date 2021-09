Fortuneo recherche de nouveaux talents !

La banque mobile recherche une 50aine de personnes...

(Boursier.com) — Mission : faire aimer la banque ! Relation client, gestion de projet informatique, analyste crédit... Fortuneo recherche différents types de profils pour ses bureaux à Brest. Rejoindre Fortuneo, c'est rejoindre une équipe passionnée et experte sur les métiers de la banque, mais aussi une équipe à taille humaine. Pour tous ceux qui souhaitent être acteurs de la banque mobile de demain, Fortuneo vous attend !

"Fortuneo recrute des collaborateurs passionnés, curieux et experts sur leur coeur de métier" explique l'établissement. "La taille humaine de sa structure lui permet de confier rapidement des responsabilités et des missions à forte valeur ajoutée. Un maître mot : le plaisir de travailler et d'être acteur du développement de l'entreprise !"

Métiers à suivre

La banque mobile recherche une 50aine de personnes, dans les métiers suivants :

la relation client à distance le "middle office" l'analyse crédit le contrôle et la conformité la gestion de projet informatique.

Innovante par essence, Fortuneo est en perpétuelle recherche de nouveaux services, produits, processus... pour satisfaire encore mieux ses clients, ses collaborateurs et s'améliorer toujours !

"Le développement de Fortuneo nous permet de recruter de nombreux postes. Nous recherchons tout simplement des personnes en adéquation avec nos valeurs : l'Ambition du Mieux, l'Énergie Constructive et Ensemble, tout Simplement. Nous sommes heureux de participer à soutenir l'emploi dans notre région" explique Dominique Tanguy, Directrice des Ressources Humaines.

Une équipe à taille humaine et des locaux uniques

Les équipes de Fortuneo évoluent dans un espace de travail innovant. Les nouveaux locaux, inaugurés en 2018, permettent de proposer aux collaborateurs les meilleures conditions de travail possibles, développer leur créativité et favoriser la transversalité : espace zen, salle de sport, patio intérieur...

Au sein de l'équipe, la bienveillance est un "must have". Parole libre, aide aux collègues... sont autant de principes appliqués au quotidien. La banque s'applique également à prendre en compte les conséquences sociétales et environnementales de son activité et à agir concrètement en faveur du développement durable : semaine de la mobilité, du handicap, de la QVT, du développement durable, communauté d'ambassadeurs RSE, offre de restauration à faible empreinte énergétique...