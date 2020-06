Fortuneo lance une solution de prêt personnel en partenariat avec Younited Credit

Fortuneo lance une solution de prêt personnel en partenariat avec Younited Credit









La banque mobile de référence étend sa large gamme de produits bancaires à une solution de prêt personnel.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En partenariat avec YounitedCredit, Fortuneo permettra dès le 10 juin à ses clients de financer leurs projets personnels tels que l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, des travaux ou l'amélioration de l'habitat, un mariage, un voyage, etc. grâce à une offre exclusive, un parcours 100% en ligne, des taux attractifs, des frais de dossier réduits et une réponse définitive en 24 heures ouvrées.

Le marché du crédit à la consommation est en croissance depuis plus de 5 ans avec une progression de +5,8% en 2019. Cette solution de financement immédiate, simple et personnalisable répond aux besoins des clients Fortuneo qui sont plus d'un quart à souhaiter pouvoir souscrire un prêt personnel auprès de la banque mobile pour financer leurs projets personnels.

Simple et rapide

Fortuneo proposera dès le 10 juin 2020, avec des conditions préférentielles, la solution 100% en ligne de Younited Credit, soit une offre de prêt personnel à taux fixe et à mensualités constantes pour une durée comprise entre 6 et 84 mois et des montants de financement compris entre 1.000 euros et 50.000 euros.

Le parcours de souscription, simple et rapide, permet d'obtenir une réponse de principe immédiate, avec une réponse définitive en 24 heures ouvrées, et de signer le contrat directement en ligne.

"Suite au succès du lancement du crédit immobilier en 2017, puis d'une nouvelle offre bancaire en temps réel accessible à tous en 2019, le lancement du prêt personnel est une nouvelle étape pour répondre aux besoins essentiels de nos clients. Nous proposons ainsi une gamme complète de produits 100% en ligne. Ce partenariat avec le leader 'online' du crédit à la consommation permet aux clients Fortuneo de bénéficier d'une offre préférentielle pour le financement de leurs projets personnels avec des taux attractifs et des frais de dossiers réduits" explique Grégory Guermonprez, Directeur Fortuneo.

Un partenariat innovant

Younited Credit, seule plateforme de prêts agréée en Europe, met à disposition ses solutions technologiques de crédit via son entité Younited Business Solutions lancée il y a 18 mois.

Ainsi, Fortuneo propose à ses clients un parcours rapide et simplifié grâce aux informations partagées, avec l'accord du client, entre Younited Credit et Fortuneo.

Geoffroy Guigou, co-fondateur & Directeur général de YounitedCredit, a déclaré : "Younited Business Solutions permet à des banques ou assureurs, des opérateurs télécoms, des sites marchands et marketplaces de bénéficier des avancées technologiques de YounitedCredit dans le domaine du prêt aux particuliers et aux entreprises dans 5 pays d'Europe. En quelques semaines, ces acteurs peuvent lancer une activité de financement" Credit-as-a-Service", ou proposer de nouveaux moyens de paiement "Credit-as-a-Payment" à leur clientèle. Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Fortuneo, avec qui nous partageons l'obsession de la satisfaction clients. C'est une nouvelle étape importante du développement de Younited Business Solutions, qui a représenté en 2019 près de 15% de nos volumes en Europe, et connait une très forte accélération depuis début 2020."