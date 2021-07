Fortuneo lance un nouveau parcours d'ouverture de compte bancaire 100% mobile, instantané et simplifié

Ce nouveau parcours sera disponible pour l'ouverture d'un compte bancaire avec la carte Fosfo...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fortuneo innove de nouveau, afin d'offrir une expérience intuitive et immédiate à ses clients. La banque lance un nouveau parcours de souscription 100% mobile, pour une ouverture de compte instantanée et simplifiée.

Une ouverture de compte bancaire avec une carte Fosfo en moins de 7 minutes

Les caractéristiques du nouveau parcours de souscription fluide et sécurisé :

- Un parcours 100% mobile : accessible directement sur l'application mobile Fortuneo.

- Une expérience facilitée : un seul justificatif d'identité et un selfie vidéo suffisent, sans besoin de saisir les données personnelles présentes sur sa pièce d'identité.

- Une ouverture de compte instantanée (sous réserve d'acceptation) : l'utilisateur accède à son nouveau compte courant avec une carte Fosfo directement à la finalisation de sa souscription.

- Sans contrainte : aucun versement initial n'est requis.

Comment ça marche ?

1. Compléter ses données personnelles en quelques minutes,

2. Prendre en photo un justificatif d'identité (CNI, passeport ou titre de séjour) et réaliser un selfie vidéo pour valider l'identité,

3. Signer le contrat et accéder instantanément à son nouveau compte courant (sous réserve d'acceptation),

4. Activer la carte une fois réceptionnée.

Fortuneo va plus loin pour une expérience client optimale

Ce nouveau parcours de souscription s'inscrit dans l'esprit de la banque mobile Fortuneo, qui propose à ses clients une expérience bancaire parmi les meilleures du marché...

"Les consommateurs, et en particulier les millennials, recherchent une expérience bancaire mobile, intuitive et immédiate. Ce nouveau parcours innovant constitue une porte d'entrée idéale vers notre offre complète, performante et très compétitive de produits et services. L'agence de notation D-Rating ainsi que le Google UX Finance benchmark ont d'ailleurs distingué Fortuneo pour la richesse de ses fonctionnalités et l'efficacité de son parcours client sur mobile" explique Gregory Guermonprez, directeur Fortuneo.

Le parcours 100% mobile disponible pour l'ouverture d'un compte bancaire avec la carte Fosfo, gratuite, accessible à tous et sans frais à l'étranger.

Fosfo est une carte bancaire gratuite, sans conditions de revenus, sans aucuns frais de retrait ou de paiement à l'étranger, 100% pilotée par l'application mobile, avec :

-Une visualisation instantanée des opérations

-Un pilotage et paramétrage de la carte.