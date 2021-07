Forte hausse des embauches au deuxième trimestre

Le nombre de déclarations d'embauche hors intérim de plus d'un mois a progressé de 16,9% au deuxième trimestre.

(Boursier.com) — "Un pic historique"... Les embauches de plus d'un mois hors intérim en France ont bondi de 16,9% au France au deuxième trimestre, selon le dernier pointage de l'Urssaf. Il s'agit d'une nette accélération, après la hausse de +4,9% enregistrée au premier trimestre.

Le niveau atteint au deuxième trimestre (plus de 2,2 millions d'embauches de plus d'un mois) constitue donc un plus haut historique, "supérieur de 1,7% au précédent point haut enregistré au dernier trimestre 2019 juste avant le déclenchement de la crise", peut-on lire dans un communiqué.

Toutes les entreprises concernées

La croissance observée entre avril et juin concerne à la fois les entreprises de moins de 20 salariés (TPE) et les structures de plus grande taille, même si elle est plus modérée dans ces dernières. Les déclarations d'embauche de plus d'un mois augmentent ainsi de 25,9% (après +4,4%) dans les TPE et de 10,6% (après + 5,2%) dans les entreprises d'au moins 20 salariés.

Les embauches ont progressé dans le tertiaire et dans l'industrie : +20,4% (après +4,2 %), +7,9% (après +10,1%). Les embauches du tertiaire sont particulièrement portées par le secteur de l'hébergement-restauration. Le secteur de la construction, globalement mieux orienté en 2020, affiche quant à lui une baisse de 2,4%, après + 2,0% au trimestre précédent.

Sur un an, compte tenu du point bas enregistré au deuxième trimestre 2020, les déclarations d'embauche de plus d'un mois ont flambé dans les trois secteurs : +87,4% dans le tertiaire, +75,5% dans l'industrie et +48,2% dans la construction.