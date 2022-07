Forsee Power : début des livraisons pour le constructeur indien Omega Seiki Mobility

Ce système de batterie est particulièrement adapté aux flottes en partage dont l'usage est intensif.

(Boursier.com) — Forsee Power a commencé à livrer au constructeur indien Omega Seiki Mobility (OSM) ses systèmes de batteries GO 10 dans le cadre de l'accord signé il y a un an pour équiper 5.000 véhicules utilitaires 3-roues électriques RAGE+.

Ce système de batterie est particulièrement adapté aux flottes en partage dont l'usage est intensif. Ses cellules de batterie de pointe et son système de gestion de batterie (BMS) exclusive développé par Forsee Power permettent une excellente durée de vie annoncée à 3.000 cycles

Décarboner le transport indien avec des solutions produites localement

Le gouvernement indien a mis en place un plan ambitieux pour décarboner le pays et le programme FAME 2 vise à soutenir l'achat de véhicules électriques trois, quatre roues et bus. Seuls les batteries et les véhicules avancés peuvent être incités dans le cadre du programme.

Lorsque le programme a été annoncé, Forsee Power a décidé de s'implanter à Pune et la production en série de batteries a démarré en mai 2021. Le Groupe s'adresse d'abord au marché local des véhicules électriques légers - deux, trois, quatre roues et s'adressera au marché des véhicules lourds dans un seconde temps.

Solutions de mobilité durable

Omega Seiki Mobility a développé rapidement sa gamme de produits et son empreinte de fabrication en Inde. La société est le premier constructeur à avoir un portefeuille de produits proposant des deux, trois et quatre roues. OSM a mis en place des capacités de fabrication à grande échelle à Delhi NCR et Pune et, cherche maintenant à se développer à Chennai. La société est l'un des principaux fournisseurs de services du dernier kilomètre sous sa marque "UNOXpress". Omega Seiki Mobility exploite actuellement sa flotte dans 20 villes, parcourant plus d'un million de kilomètres par mois.

Omega Seiki Mobility croit en la création de solutions de mobilité durable avec une approche intégrée de connexion des automobiles et de la société. L'objectif de la marque est de créer à terme un écosystème propre avec une mobilité respectueuse de l'environnement, sûre et sans congestion. OSM est l'un des principaux incubateurs d'énergie propre en Inde et est devenu synonyme de succès en matière de développement durable en Inde. L'entreprise de fabrication de véhicules électriques vise à accélérer la mobilité future, avec l'énergie verte en son coeur, en mettant en oeuvre une ingénierie intelligente basée sur les données.