Football : pas de Coupe du monde féminine à la télé en Europe ?

Les diffuseurs ne sont pas prêts à mettre un prix suffisant, estime la Fifa, qui hausse le ton.

(Boursier.com) — La FIFA, l'instance dirigeante du football mondial, menace de ne pas diffuser à la télévision la Coupe du monde féminine dans cinq grands pays européens, à moins que les radiodiffuseurs n'ajoutent une rallonge pour payer les droits médias.

Les offres des "Big 5" (Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni et Espagne) "sont toujours très décevantes et tout simplement inacceptables", a déclaré le président Gianni Infantino dans un communiqué publié sur le site de la FIFA.

Une menace qui a fait réagir Downing Street mardi. "Le Premier ministre, comme tout le monde au Royaume-Uni, aimerait voir un événement aussi important à la télévision, notamment suite au succès de nos Lionnes", a commenté Max Blain, le porte-parole de Rishi Sunak, interrogé par Bloomberg News. Les joueuses anglaises ont en effet toutes leurs chances dans ce tournoi, après avoir remporté l'Euro 2022.

Des offres 20 à 100 fois plus faibles

La prochaine Coupe du monde féminine se déroulera en Australie et Nouvelle-Zélande à partir de juillet 20203 et conformément aux règles de diffusion sportive, elle doit être diffusée sur des chaînes ou des stations gratuites. Ce différend intervient alors que le football féminin est de plus en plus populaire. Au Royaume-Uni, Arsenal a attiré un record de 60.000 spectateurs lundi soir pour son match contre Wolfsburg en Ligue des champions, et en France le mois dernier 1,4 million de supporters ont vu l'équipe nationale battre le Canada lors d'un match amical à la télévision, ce qui constitue là aussi un pic historique.

La FIFA a indiqué que les revenus diffusion du tournoi seraient entièrement réinvestis dans le football féminin, et que les radiodiffuseurs publics en particulier avaient un devoir de promouvoir et d'investir dans le sport féminin. Selon des chiffres donnés par Gianni Infantino les audiences du Mondial féminin représentent 50% à 60% de celles de son équivalent masculin, mais les offres des diffuseurs dans les pays européens du "Big 5" sont 20 à 100 fois plus faibles que pour les hommes.

Une gifle

"Alors que les radiodiffuseurs paient de 100 à 200 millions de dollars pour la Coupe du Monde masculine de la FIFA, ils n'offrent que 1 à 10 millions de dollars pour la Coupe féminine", a-t-il déclaré. C'est une gifle pour toutes les grandes joueuses et pour toutes les femmes du monde", selon lui.

Selon un document consulté par Bloomberg, la FIFA a signé pour le moment 156 accords de diffusion dans le monde, en préparation du tournoi. En Europe, des accords ont été conclus avec la Hongrie, la Suède et la Belgique, mais pas encore avec le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Allemagne ou l'Espagne.