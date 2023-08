Football : Lionel Messi fait flamber les prix des matchs de l'Inter Miami

L'arrivée du joueur argentin à l'Inter Miami a créé un regain d'intérêt pour l'équipe et pour la Major League Soccer (MLS)

(Boursier.com) — L 'arrivée de Lionel Messi dans le championnat américain de football ne passe pas inaperçue... Grâce à ses débuts comme attaquant avec le club Inter Miami CF, les prix des billets pour les matchs aux États-Unis ont bondi de plus de 1.700% sur les sites de revente, par rapport à l'an dernier.

La présence du joueur argentin a créé un regain d'intérêt pour l'équipe et pour la Major League Soccer (MLS), qui est d'habitude plutôt boudée par les puristes. Lionel Messi a signé un contrat pour 50 à 60 millions de dollars par an, qui comprend une participation au capital de l'équipe, selon la chaîne CNN. Il a également décroché des accords de partage des revenus non divulgués avec Apple TV et Adidas.

Seven games into his @InterMiamiCF & trophies... All the moments from a magical night for Leo Messi. ? pic.twitter.com/nweCDjiKy8 — Major League Soccer (@MLS), via Twitter

Les abonnements télé s'envolent aussi

Avec la signature de Messi, les abonnements au "MLS Season Pass" sur Apple TV ont doublé, révèle CNBC. Le compte Instagram de l'Inter Miami est passé de 1 million à 14 millions de followers, avec une très forte demande dans la boutique officielle pour le maillot floqué du nom du champion argentin.

Pour les matchs à domicile, le prix catalogue moyen sur le marché secondaire est passé de 152 dollars à 864 dollars depuis ses débuts dans sa nouvelle équipe, soit une augmentation de 468% au 18 août, selon les données fournies par TicketIQ. Selon les calculs de CNBC, l'effet est plus prononcé pour les matchs à l'extérieur, avec des affiches prestigieuses, contre New York ou Los Angeles. Les prix décollent, pour atteindre 1.755 dollars dans une rencontre contre l'équipe d'Orlando programmée fin septembre - le prix était seulement de 97 euros pour la même rencontre en 2022 (+1.709%).