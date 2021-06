Football : les "Bleus" favoris avant l'Euro ?

Près de la moitié des amateurs de foot estiment que l'équipe de France sera "championne d'Europe" le 11 juillet prochain...

(Boursier.com) — Alors que les "Bleus" doivent jouer ce mercredi leur premier match de préparation contre les Pays de Galles, disposent-ils d'un fort soutien de la part des Français ? Combien d'entre eux croient aux chances de victoire de l'équipe de France alors que les Bleus sont tombés dans un "groupe de la mort" où ils devront faire face à la fois à un ancien Champion du monde (l'Allemagne) et au Champion d'Europe en titre (Portugal) ?

Quelle est la cote de popularité du sélectionneur, Didier Deschamps, et est-ce que les Français approuvent son choix de réintégrer Karim Benzema au sein de l'équipe. Pour répondre à ces questions, France-Pronos a commandé à l'Ifop une enquête auprès d'un échantillon national représentatif de 1.500 Français qui s'avère riche d'enseignements...

L'équipe de France favorite ?

Près de la moitié des amateurs de foot (45%) - contre un peu moins d'un quart des Français (22%) - estiment que l'équipe de France sera "championne d'Europe" le 11 juillet prochain, soit une proportion deux fois plus forte que ce que l'Ifop pouvait observer quelques jours avant le lancement du dernier Euro en 2016 (18% chez les amateurs de foot, 8% chez l'ensemble des Français).

Malgré les rencontres au sommet prévues contre l'Allemagne et le Portugal dès les premiers matchs de poules, rares sont les Français à envisager une défaite avant les huitièmes de final (3%, contre 1% chez les amateurs de foot), environ un sur trois (32% chez l'ensemble des Français, 38% chez les amateurs) estimant plutôt que les Bleus seraient battus dans les phases finales de la compétition.

Enfin, signe sans doute que nombre de Français ne sont pas encore entrés dans la compétition, 43% ne se sentent pas capables d'émettre un pronostic, soit une proportion sensiblement plus forte qu'au dernier Euro (31%) !

L'équipe de France a la cote, mais...

Dans un contexte sanitaire encore pesant où nombre de Français n'ont pas encore la tête aux loisirs, la cote de sympathie de l'équipe de France est, certes, majoritaire (56%) et plus élevée qu'avant le dernier Euro (48% en 2016) mais elle n'a rien d'exceptionnelle si on la compare aux cotes de sympathie mesurées lors des dernières coupes du monde (60% en 2014, 64% en 2018).

Malgré le titre mondial obtenu en 2018, force est de constater que la culture foot reste limitée dans le pays où l'équipe nationale a toujours du mal à susciter un consensus comme on peut le voir dans d'autres pays d'Europe, d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Et sur ce point, il est intéressant de noter que c'est chez les sympathisants d'extrême-droite (43%) que le soutien aux Bleus est le plus faible, probablement parce que l'électorat lepéniste ne se reconnait dans la diversité ethnique et culturelle offerte par l'équipe nationale...

Didier Deschamps au top !

A environ deux semaines du coup d'envoi de l'Euro en France, la cote de popularité de Didier Deschamps atteint, elle, des sommets chez l'ensemble des Français (66%, + 7 points par rapport à 2016) mais surtout chez les amateurs de foot où l'ancien joueur et entraineur de l'OM fait la quasi-unanimité : 93% des amateurs de foot estiment qu'il est un "bon sélectionneur", dont 50% (+30 points par rapport à 2016) qu'il est "très bon sélectionneur".

A noter que l'image du sélectionneur semble faire l'objet d'un certain consensus dans l'opinion, y compris dans certaines minorités où elle aurait éventuellement pu se dégrader suite aux accusations de racisme dont il avait l'objet ces dernières années par exemple par Eric Cantona ou Karim Benzema.

Le cas Karim Benzema

Plus de 5 ans après son dernier match avec les Bleus, Karim Benzema réintègre le groupe de Didier Deschamps avec l'assentiment d'une majorité de Français (56%) et des trois quarts des amateurs de foot (75%). Alors que l'attaquant du Real Madrid faisait l'objet d'un condamnation massive de l'opinion publique lors du dernier Euro en 2016 - 70% des Français et 60% des amateurs de foot s'apposaient alors à sa sélection chez les Bleus -, l'ancien lyonnais semble avoir réussi à redorer une image ternie jusque-là par différentes types d'affaires (judiciaires, médiatiques...).

Ce revirement de l'opinion publique tient sans doute à une meilleure connaissance de ses performances dans un club de renommée mondiale, le Real Madrid, où il bénéficie depuis des années du soutien appuyé des supporters et d'un (ex)entraîneur (Zinedine Zidane) ayant une aura très forte en France. La preuve en est que son retour en sélection est particulièrement salué par les amateurs de foot, beaucoup plus sensibles à la qualité de son jeu stricto sensu qu'à des considérations extra sportives...

Toutefois, on ne peut que constater que son retour suscite toujours certaines réactions d'hostilité : les électeurs d'extrême-droite (57% des sympathisants du RN) et les Français qui admettent avoir régulièrement des pensées racistes ou xénophobes (52%) sont cependant les seuls segments de la population à rejeter son retour en bleu...