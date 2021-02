Football : la Ligue appelle le gouvernement à la rescousse

Au cours d'une réunion, les acteurs du football professionnel ont fait état des grandes difficultés financières auxquelles sont confrontés les clubs

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Jean -Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports et Alain Griset, ministre délégué auprès du Ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, chargé des petites et moyennes entreprises, se sont entretenus ce mardi avec le président de la Ligue de Football Professionnel, Vincent Labrune, et une délégation de clubs composée de Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique Lyonnais, Laurent Nicollin, président de Montpellier Hérault Sport Club, Loïc Fery, président du Football Club de Lorient et Pierre-Olivier Murat, président du Rodez Aveyron Football.

Au cours de cette réunion, les acteurs du football professionnel ont fait état des grandes difficultés financières auxquelles sont confrontés les clubs. Conscients de l'urgence, les ministres se sont montrés à l'écoute des demandes formulées par les clubs et se sont engagés à les examiner rapidement...

Les ministres ont rappelé les aides de droit commun et les dispositifs de soutien spécifiques déjà mis en place par le gouvernement à destination des clubs professionnels (tous sports confondus) depuis le début de la crise sanitaire : l'accès à l'activité partielle, les prêts garantis par l'Etat dont le football professionnel a bénéficié à hauteur de 600 ME, mais aussi la compensation de perte de billetterie (dont près de 45 ME sur 107 au total reviennent au football) ainsi que les exonérations de cotisations sociales. En dehors de l'activité partielle et des PGE, l'aide pour l'année écoulée s'élève à 75 ME pour le football...

Groupe de travail

Les ministres se sont engagés à constituer immédiatement un groupe de travail chargé d'établir un état des lieux précis de la situation financière de chaque club et d'instruire les dispositifs d'aides complémentaires les plus pertinents par typologie de club...

"Les clubs de football professionnel sont des acteurs sportifs, économiques à l'impact social majeur. Le ministère est à leurs côtés pour traverser cette crise et réfléchir à l'avenir pour ressortir plus forts. Nous sommes dans le même bateau" a commenté Jean-Michel Blanquer. "Parmi les 40 clubs qui composent la Ligue 1 et la Ligue 2, les pertes, les statuts juridiques des clubs et les difficultés de trésorerie sont très variables, nous allons donc étudier au cas par cas chaque situation et apporter des réponses concrètes et adaptées qui bénéficieront aux clubs de football mais aussi à l'ensemble du sport professionnel" a déclaré Roxana Maracineanu.

"Depuis le début de cette crise, le gouvernement soutient l'ensemble des entreprises qui rencontrent des difficultés. Avec la constitution de ce groupe de travail, cela nous permettra donc d'accompagner au mieux les entreprises qui dépendent du football professionnel pour leur apporter des réponses adaptées" conclut Alain Griset.