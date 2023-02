Football : des token pour le meilleur et pour le pire ?

Certains jetons de fans des équipes de Premier League ont subi d'énormes pertes en 2022...

(Boursier.com) — Au cours des dernières années, le petit monde des cryptos a fait son entrée dans le sport, en particulier via l'introduction de jetons destinés aux fans de football. L'achat de ces token permet aux supporters d'investir dans leur club et de s'engager de différentes manières, notamment en permettant aux fans de voter sur les décisions au sein du club et d'avoir accès à certaines exclusivités... Mais sont-ils rentables ?

Une nouvelle étude du guide Trading Browser a analysé l'évolution sur un an des prix de ces jetons au cours de l'année 2022. En utilisant les bases de données, ils ont calculé avec quel capital vous auriez commencé 2023 si vous aviez investi 100$ sur chaque pièce le 1er janvier 2022... Le résultat est loin d'être homogène !

Santos FC en tête !

Santos est une célèbre équipe de football brésilienne où a joué le regretté Pelé... Le club est considéré comme l'un des plus grands noms d'Amérique du Sud. En janvier 2022, le jeton de fans $SANTOS valait 3,5038$. Son prix est depuis passé à 4,2954$, soit une augmentation de plus de 22% en l'espace d'un an. Une bonne affaire pour les supporters brésiliens !

En seconde position, le Napoli joue dans l'élite du football italien, la Serie A, qu'il a remportée deux fois. Le jeton de fans $NAP valait 3,2522$ en janvier 2022. Son prix est désormais passé à 3,9388$, ce qui signifie que les 100$ d'origine en token vaudraient désormais 121,11$... Un parcours enviable pour l'ancien club de Diego Maradona !

Plus près de chez nous, l'AS Monaco joue les premiers rôles en Ligue 1. En janvier 2022, le jeton $ASM valait 1,1225 $. Il a terminé l'année à 1,1337$. Une (très) légère progression qui permet malgré tout à ce token de se classer en haut de tableau des jetons de référence parmi les fans du football international.

La suite du classement est moins brillante avec par exemple la Lazio de Rome, qui joue en Serie A, et dont le jeton $LAZIO valait 4,6154 $ au 1er janvier 2022 avant de chuter à 2,9683$ en ce début d'année.

Arsenal est la première équipe de 'Premier League' de cette liste et également la plus performante sur le terrain, puisque le club est bien installé en tête du championnat anglais. Malheureusement, son token n'a pas réussi à répliquer cette prouesse : parti d'un prix début 2022 de 3,1948$, le jeton est tombé à 1,9697$ au 1er janvier 2023. Cela signifie que les fans d'Arsenal qui avaient investi initialement 100$ se retrouvent désormais avec seulement 61,65$ en poche...

Leeds au tapis

Au fond de la classe, à l'image de leur classement au sein de la Premier League, Leeds United se retrouve largement distancé... Les pertes sont même ici les plus importantes du classement avec un prix de son jeton $LUFC en chute libre, passé de 5,4789$ à seulement 0,6531$. Cela signifie que sur un investissement initial de 100$, les fans n'auraient plus désormais que 11,92$ (-88%) !

Pas beaucoup mieux loti, le club de Levante joue en deuxième division espagnole et est basé à Valence. Malgré les bonnes performances sur le terrain, l'évolution du jeton local n'a pas été aussi favorable, loin de là ! D'une valeur de 2,2926$ en janvier 2022, son prix est tombé à 0,3635$ le 1er janvier dernier. Cela laisserait aux fans 15,86$ s'ils avaient investi 100$ dans le jeton de leur équipe il y a un an (-84%)

Les fans d'Everton pas vraiment ravis du classement actuel de leur équipe, à l'avant-dernière place du championnat, ne pourront pas se consoler avec le jeton $EFC : son prix est en effet passé de 2,3692$ à 0,4234$, laissant aux fans 17,87$ sur un investissement initial de 100$ ( -82%).

Aston Villa est l'une des équipes fondatrices de la Premier League anglaise et également l'une des premières équipes à avoir lancé un jeton de fans. Le cours de son token avait commencé l'année 2022 à 2,2926$. Mais les mauvaises conditions de marché ont fait chuter le cours à 0,6267$. Cela signifie que les fans qui auraient investi 100$ il y a un an se retrouvent désormais avec seulement 27,33$ (-72%)

Un porte-parole de Trading Browser a commenté : "Les partisans de ces token soulignent l'engagement et l'interaction que ces technologies permettent aux fans d'avoir avec leurs équipes préférées, et disent que cela donne un sentiment accru de loyauté et de communauté, mais comme tout investissement, il existe des facteurs de risque"..."Au cours de la dernière année, les conditions du marché ont été volatiles et de nombreux investisseurs ont perdu de l'argent... Il est donc important de ne jamais investir ce que vous ne pouvez pas vous permettre et de faire vos propres recherches approfondies avant d'investir".