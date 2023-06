Foodwatch et Zero Waste France en guerre contre les emballages pleins de vide

Les deux associations menacent de poursuites cinq grands groupes alimentaires, qui noient leurs produits dans des papiers ou plastiques trop grands.

(Boursier.com) — foodwatch et Zero Waste France partent en guerre contre... les emballages alimentaires pleins de vide. Les deux associations, alertées par les remontées de consommateurs, dénoncent dans un communiqué les industriels "qui non seulement utilisent trop d'emballages, mais induisent en plus les consommateurs et consommatrices en erreur sur la quantité réelle d'aliments qu'ils contiennent".

Avec ces paquets trop grands, "on a souvent le sentiment de se faire avoir en les ouvrant, quand on constate que la quantité d'aliment présente est bien moindre que ce que laissait penser le packaging", dénoncent foodwatch et Zero Waste France. "Concrètement, un emballage trop volumineux pour une petite quantité d'aliment, c'est une forme de suremballage, avec des effets néfastes sur le climat, la biodiversité, les ressources planétaires et même la santé humaine", peut-on lire dans le communiqué.

"Moins de 30% des emballages plastiques sont effectivement recyclés aujourd'hui. Les deux tiers restants partent donc à la décharge ou à l'incinérateur" Alice Elfassi, @ZeroWasteFR pic.twitter.com/Lpya285fHQ >— foodwatch France (@foodwatchfr), via Twitter

Menace de poursuites

Dans le viseur : Krema (groupe Carambar), Côte d'or (groupe Mondelez International), Herta (groupe Herta Foods), Daco Bello (groupe Daco Bello) et Rana (groupe Giovanni Rana). Les deux associations leur demandent de retirer du marché les produits épinglés dans leur enquête et de s'engager à ne plus commercialiser de produits "pleins de vide" avec des suremballages injustifiables. "Si elles ne répondent pas à votre mobilisation d'ici le 26 juillet, nous nous tournerons vers la justice pour faire condamner cette pratique une bonne fois pour toutes", menacent-elles.

La masse d'emballages ménagers et de papiers qui se retrouvent chaque année dans le bac jaune des Français s'élève à environ 70 kg par habitant.