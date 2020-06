Fonds Résilience Île-de-France & Collectivités : 100 ME mobilisés pour aider les entreprises

Fonds Résilience Île-de-France & Collectivités : 100 ME mobilisés pour aider les entreprises









Premier dispositif à mobiliser tous les niveaux de collectivités franciliennes, ce fonds de solidarité s'adresse aux entreprises de 0 à 20 salariés

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Région Île-de-France et la Banque des Territoires, ont créé, en partenariat avec la Métropole du Grand Paris, la Ville de Paris, les départements de Seine-et-Marne, d'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val d'Oise ainsi que l'ensemble des intercommunalités franciliennes et une commune (liste ci-dessous), le fonds Résilience Île-de-France.

Destiné à soutenir les TPE, les micro-entreprises, les associations et acteurs de l'Économie Sociale et Solidaire, il permettra d'offrir des solutions de financement aux acteurs économiques franciliens impactés par la crise sanitaire qui n'ont pas ou plus accès au financement bancaire. Ce sont 70 collectivités locales qui s'unissent ensemble face à la crise...

Les intercommunalités et communes contributrices du Fonds Résilience

Premier dispositif à mobiliser tous les niveaux de collectivités franciliennes, ce fonds de solidarité s'adresse aux entreprises de 0 à 20 salariés. Il s'inscrit en complément des dispositifs déjà mis en place par la Région Île-de-France et il a pour but de financer les besoins de trésorerie immédiats des entreprises dont l'activité est impactée par la crise sanitaire.

Le fonds repose sur un principe de répartition simple : la Région et la Banque des Territoires contribuent à hauteur de 25 millions d'euros chacune, la Métropole du Grand Paris à hauteur de 14 ME, la Ville de Paris à hauteur de 10 ME et près de 25 ME pour les autres collectivités franciliennes.

Pour les entreprises des EPCI contributeurs, 1 euro engagé par leur collectivité équivaudra à 4 euros de financement.

Avance remboursable

L'intervention du fonds se matérialise sous la forme d'une avance remboursable à taux zéro dont le montant est compris entre 3.000 et 100.000 euros sur des durées pouvant aller jusqu'à 6 ans.

"La Région est fière de voir se réunir autour de son initiative l'ensemble des acteurs du territoire, une première dans l'histoire de notre Région. En fédérant nos efforts, nous avons pu mettre en place ce Fonds et ainsi permettre aux entrepreneurs en grande difficultéde souffler un peu et anticiper la reprise plus sereinement. Cette collaboration inédite des collectivités publiques est le témoin qu'une réponse collective et solidaire est la seule solution pour faire face à la crise et aux conséquences sociales et économiques qui en découleront", a déclaré Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France.

"Il s'agit d'amorcer rapidement et efficacement la relance en Île-de-France et d'aider l'ensemble du tissu économique à se relever après la crise. La mise en place du fonds "Résilience Île-de-France et Collectivités" traduit une fédération d'initiatives exceptionnelle entre les acteurs franciliens. La Banque des Territoires, partenaire pleinement mobilisée auprès des collectivités, s'engage dans ce projet avec une enveloppe de 25 ME en vue d'accompagner les entreprises d'Île-de-France" souligne Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires.

La coordination du fonds sera effectuée par InitiActive Ile-de-France et l'instruction réalisée par les partenaires de la Région, uniquement des professionnels de proximité : Initiative, France Active, ADIE, Réseau entreprendre.

Le Fonds Résilience Île-de-France sera accessible le 11 juin depuis la plateforme : www.Iledefrance.fr/fondsresilience