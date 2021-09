Fonds de commerce : les transactions freinées par la crise

Chaque année, plus de 10.000 cafés, hôtels et restaurants changent de main. Mais l'an dernier, avec la pandémie, le secteur a été extrêmement affaibli par les nombreux mois de fermeture.

(Boursier.com) — Les ventes et cessions de commerce ont encore ralenti en France en 2020, montre une étude publiée lundi par le cabinet Altares. Au total, 25.320 transactions ont été enregistrées en 2020, soit une chute de 10,5%. Si le volume des transactions se réduit, leur valeur augmente rapidement (+6,6%) et atteint 198.000 euros en 2020.

"Une société dans laquelle les cessions de fonds de commerce vont bon train témoigne certes du dynamisme du marché de l'emploi mais aussi de l'attractivité de nos commerces et, plus généralement, de nos territoires. Or, on observe depuis plusieurs années une diminution structurelle du volume des transactions, questionnant l'attractivité des fonds de commerce", explique Thierry Millon, le directeur des études Altares, dans un communiqué. Alors qu'il s'établissait au-dessus de 30.000 en 2017 et 2018, le nombre de transactions est tombé sous ce seuil en 2019 (28.291) avant de descendre proche de 25.000 en 2020 (25.320).

Le tiers des transactions se concentre dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Chaque année, plus de 10.000 cafés, hôtels et restaurants changent de main. Mais l'an dernier, avec la pandémie, le secteur a été extrêmement affaibli par les nombreux mois de fermeture puis par une réouverture sous contraintes, et les transactions d'établissements sont donc tombées à 8.448.

TOP 5 des activités où des échanges de fonds de commerce en 2020 1. Restauration traditionnelle 4.353 2. Restauration rapide 2.476 3. Débit de boisson 2.350 4. Boulangerie-pâtisserie 1.525 5. Coiffure 1.116

Hausse des prix

La diminution du volume des transactions en 2020 contraste avec une hausse des prix de vente. Sous la barre des 180.000 euros en moyenne en 2017, les affaires se sont conclues à des montants proches de 185.000 euros en 2018 et 2019 avant d'approcher 198.000 euros en 2020.

Le prix de cession a même dépassé la barre des 200.000 euros sur le premier semestre 2020, avant de repasser juste sous ce seuil au cours du 1er semestre 2021. Ce sont les pharmacies qui tirent la valorisation moyenne des fonds de commerce...

TOP 5 des échanges de fonds de commerce sont les plus nombreux en 2020 1. Pharmacie 1.072.406 euros 2. Hôtellerie 339.503 euros 3. Débit de tabac 268.780 euros 4. Optique 225.914 euros 5. Concession automobile 224.741 euros

L'étude menée par Altares montre également un "vieillissement des vendeurs", âgé en moyenne d'un peu plus de 50 ans il y a cinq ans, et passé à 53 ans.

"Pour les chefs d'entreprise qui approchent de l'âge de la retraite, la vente de leur affaire est un levier essentiel, parfois même unique, pour financer leur retraite. Un enjeu tel qu'il amène bien souvent le dirigeant à surestimer le prix de vente de son fonds de commerce. Or cela fait peser un risque parfois vital pour l'avenir de l'entreprise. Car en attendant qu'une transaction se noue, on a tendance à stopper les investissements et à ne plus engager de projets structurants. La juste estimation d'un fonds de commerce est donc un enjeu redoutablement important", estime Thierry Millon.