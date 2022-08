Fonds d'innovation, salaire des enseignants... Les annonces d'Emmanuel Macron pour la rentrée scolaire

Faisant un "constat lucide" sur la situation de l'école, le président de la République a annoncé une série de mesures pour l'éducation...

(Boursier.com) — "L 'école de la République française n'est plus à la hauteur", a affirmé Emmanuel Macron. S'exprimant ce jeudi devant les recteurs et les rectrices d'académie réunis à la Sorbonne, à Paris, le chef de l'Etat a annoncé une série de mesures pour l'éducation, tout en disant vouloir faire un "constat lucide" sur la situation de l'école, où "tout ne va pas bien dans le meilleur des mondes".

Le président de la République a évoqué les "élèves malheureux", des "parents anxieux", des "professeurs désabusés" qui "ont le sentiment parfois d'avoir perdu le sens de leur mission" ou "de ne pas être reconnus comme ils le devraient". "Quelque chose ne marche pas dans notre organisation collective", a-t-il estimé.

Emmanuel Macron a notamment confirmé que la revalorisation des salaires des enseignants serait "poursuivie" afin qu'aucun d'entre eux ne débute sa carrière "à moins de 2.000 euros nets" par mois. Elle "permettra environ 10% d'augmentation de la rémunération par rapport au statu quo", a-t-il précisé.

Un fonds d'innovation pédagogique d'"au moins 500 millions d'euros"

Parmi les autres annonces, la création d'un fonds d'innovation pédagogique, dès septembre, pour les établissements qui souhaitent mettre en place un projet pédagogique spécifique. "On y met de l'argent, au moins 500 millions d'euros, sur le fonds d'innovation pédagogique", a indiqué le chef de l'Etat, soulignant que "cet argent sera au plus près du terrain" et qu'il devra être "déboursé au plus vite".

Emmanuel Macron a dit également vouloir une "transformation profonde" des lycées professionnels, avec le développement "des temps de stage d'au moins 50%" qui seront mieux rémunérés. Selon lui, le but sera également de "réarrimer très en profondeur et en amont le lycée professionnel avec le monde du travail".

Le Pass Culture étendu à tous les collégiens

Il souligne qu'il s'agit d'une "réforme" à laquelle il tient "beaucoup". "Aujourd'hui, l'écart qu'il y a entre les stages que nous connaissons en lycée pro et ce que touche un apprenti n'est pas soutenable, on va devoir aller vers une convergence de ces dispositifs", a-t-il indiqué, estimant que "la réussite de nos lycées sera absolument clé pour le plein emploi".

Par ailleurs, le Pass Culture sera étendu à tous les collégiens, dès la 6ème, a annoncé Emmanuel Macron. Ce dispositif, qui permet d'accéder à un crédit individuel pour acheter des biens culturels, concernait jusqu'ici les jeunes de 15 à 18 ans...