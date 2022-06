Fonctionnaires : le point d'indice revalorisé de 3,5% dès le 1er juillet

Cette mesure se chiffrerait à 7 milliards d'euros...

(Boursier.com) — Le gouvernement l'avait promis : face à l'inflation galopante, le point d'indice, qui sert de base de calcul à la rémunération des agents de la Fonction publique, sera dégelé cette année. Le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini, a officialisé cette décision ce mardi, en annonçant que le salaire des 5,7 millions de fonctionnaires augmentera de 3,5% le 1er juillet prochain.

Une augmentation de 1% de ce point pour les 5,7 millions d'agents de la Fonction publique représente un coût de 2 milliards d'euros pour l'Etat, selon l'exécutif. Cette mesure se chiffrerait donc à 7 milliards d'euros.

Pour rappel, le point d'indice n'a pas évolué depuis 2010, hormis une augmentation de 0,6% en 2016 et une autre de 0,6% en 2017. "Nous ne pouvons pas, en tant qu'employeur public, laisser le pouvoir d'achat de nos agents décrocher dans cette situation inédite", avait justifié l'ex-ministre Amélie de Montchalin, avant de souligner : "nous n'avons jamais connu une inflation aussi forte depuis 1991".

"Un premier pas" pour la CFDT

Le ministre a reçu en matinée les organisations syndicales de la Fonction publique pour leur annoncer les mesures d'aide au pouvoir d'achat envisagées pour les fonctionnaires face à l'accélération de l'inflation. Les syndicats demandaient une revalorisation allant de 3% pour la CFDT à 20% pour la CFTC.

Pour la CFDT, "les mesures annoncées aujourd'hui sont un premier pas, non négligeable". "Certes, la CFDT attendait plus et mieux, y compris sur des mesures ciblées. Une hausse de la valeur du point d'indice de 3,5% est inédite, mais dans un contexte d'inflation tout aussi inédit", a dit à 'Reuters' Mylène Jacquot, secrétaire générale de la CFDT Fonctions publiques.

Le syndicat précise également que d'autres mesures sur le pouvoir d'achat ont été annoncées, comme un accès élargi au forfait mobilité durable, qui permet d'encourager le recours à des transports plus propres pour les trajets domicile-travail. Les débuts de carrière des catégories B - agents d'encadrement intermédiaires - seront également revalorisés.

"Pas à la hauteur" pour la CGT

Du côté de la CGT, les réponses "apportées aujourd'hui ne sont pas à la hauteur". "La valeur du point doit faire l'objet d'un effort d'ampleur inédite, que la CGT chiffre pour une première mesure à au moins 10% d'augmentation, mesure rétroactive au 1er janvier", écrit la fédération sur sa page Facebook.

La CGT souhaite une indexation de la valeur du point sur l'inflation, une revalorisation des débuts de carrière des catégories C - les fonctions d'exécution - et réclame, à tout le moins, la mise en place de réunions régulières sur ces sujets.

Dans un document transmis aux organisations syndicales durant la réunion, le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques indique que "le ministre est pleinement conscient de ne pas répondre à l'ensemble des sujets d'attractivité, de perspectives de carrière, de rémunération". "Il faudra donc travailler pour agir sur la redéfinition en profondeur des rémunérations et des carrières dans la Fonction publique", est-il précisé.