Fonctionnaires : 58.000 postes non pourvus en France

Le gouvernement lance une grande campagne de communication, alors que la fonction publique est boudée par les jeunes...

(Boursier.com) — Dans l'éducation, la santé, la préservation de l'environnement, la sécurité, la justice... Les fonctionnaires manquent à l'appel en France, avec 58.000 postes non pourvus.

"J'ai souvenir qu'à chaque élection présidentielle, on donnait un chiffre, celui du nombre de fonctionnaires qu'on allait supprimer", a admis jeudi matin sur France 2 le ministre de la Fonction publique Stanislas Guerini - Emmanuel Macron était d'ailleurs sur cette ligne lors de son premier mandat. "On a changé de programme car depuis il y a eu une crise sanitaire, il y a eu un besoin de réinvestissement de la puissance publique sur le terrain pour mettre plus de fonctionnaires plus près de nos concitoyens, derrière des guichets, dans des hôpitaux, devant des élèves et la fonction publique embauche", a déclaré Stanislas Guerini.

"Je suis un ministre de la Fonction publique dont le mandat ne repose pas sur les suppressions de postes, mais repose au contraire sur un défi (...) qui est l'attractivité de la fonction publique", a-t-il poursuivi.

Notre premier défi, c'est l'attractivité de la fonction publique. > >C'est pour cette raison que je lance un nouveau site : https://t.co/NiBIqo25Yi proposant 58 000 offres d'emplois disponibles. > >La fonction publique embauche !#Choisirleservicepublic pic.twitter.com/kMKo34ZJdU

— Stanislas Guerini (@StanGuerini), via Twitter

Campagne de communication

Le gouvernement a donc lancé une campagne nationale de communication auprès des jeunes et du grand public : dans les cinémas, dans les transports, dans les centres commerciaux, sur les réseaux sociaux... Objectif : "faire découvrir la variété des métiers proposés par la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière et la fonction publique d'État et bousculer les idées reçues pour donner envie de rejoindre le service public".

Sur le site Choisir le service public, "vous aurez toutes les offres d'emploi dans la fonction publique territoriale, à l'hôpital, dans les ministères (...). Vous aurez 58.000 jobs qui seront proposés (...). On embauche évidemment des soignants, des policiers, des professeurs mais aussi des mécaniciens, des cuisiniers, des spécialistes de la data... Il y a plus de 1.000 métiers aujourd'hui dans la fonction publique", a détaillé Stanislas Guerini sur France 2.