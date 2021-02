Foncia met fin au mandat de vente exclusif avec engagement

Foncia met fin au mandat de vente exclusif avec engagement









Et change les pratiques du métier de la transaction immobilière

Crédit photo © Boursier

(Boursier.com) — Comme toutes les enseignes de transaction, Foncia proposait aux vendeurs d'un bien immobilier de signer un mandat exclusif. Le principe : le vendeur s'engage à laisser l'exclusivité de la vente à une agence pendant une période d'au moins trois mois. En contrepartie, l'agence investit davantage dans la promotion du bien à vendre, qu'elle est la seule à proposer sur le marché...

Aujourd'hui, Foncia met fin au principe du mandat exclusif avec engagement de durée minimum, et propose désormais son mandat exclusif Foncia premium, qui offre tous les avantages d'un mandat exclusif, avec le même accompagnement professionnel, mais sans contraintes de durée pour le vendeur.

Depuis le 1er février 2021, Foncia a donc décidé de supprimer définitivement l'engagement de trois mois irrévocables, historiquement lié au mandat de vente exclusif, tout en maintenant les avantages de ce mandat pour les vendeurs de biens immobiliers. Cette nouvelle pratique testée depuis mai 2020, avec un énorme succès (91% de satisfaction clients), est désormais généralisée par Foncia sur tout le territoire national...

Une nouvelle pratique sans équivalent dans le secteur de la transaction immobilière qui va renforcer la relation de confiance entre le vendeur et l'agence

Pour Jordan Frarier, directeur transaction France chez Foncia : "Dans un contexte où les situations individuelles et collectives peuvent changer à tout moment, il est essentiel de laisser la liberté aux vendeurs d'un bien immobilier de mettre fin à un mandat exclusif, quand ils le souhaitent, et sans justification ; La relation de confiance entre le vendeur et le professionnel qui l'accompagne en sera également renforcée. Par ailleurs, les équipes Foncia sont tellement convaincues de leur efficacité à vendre, vite et bien, qu'il n'existe plus de raison de bloquer un client pendant trois mois".

Foncia est leader européen des services immobiliers résidentiels. No1 en France de la gestion de copropriétés, de la gestion locative et de la location de biens et no3 en Property Management. Foncia est également No1 en Allemagne, No1 Belgique et No2 en Suisse.

En 2019, fort de plus de 500 agences et de plus de 10.000 collaborateurs, Foncia a géré plus de 45.000 immeubles en gestion de copropriété et plus de 350.000 biens en location. Le groupe a réalisé plus de 70.000 locations, 15.000 transactions et 20.000 locations vacances.

Foncia accompagne au quotidien plus de 2 millions de clients à chaque étape de leur vie. Dès le premier choix de location ou d'achat d'un bien immobilier, pour y vivre, se constituer un patrimoine, ou compléter ses revenus, Foncia gère ainsi à la fois le projet de vie du bien et de son propriétaire de bout en bout...