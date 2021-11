Flunch sort de sa procédure de sauvergarde

La chaîne de restauration, qui souffre toujours de la mise en place du pass sanitaire, vise un retour à l'équilibre pour 2022.

(Boursier.com) — La chaîne de restauration Flunch a annoncé mercredi la sortie de sa procédure de sauvegarde, accordée par le Tribunal de Commerce de Lille le 29 janvier 2021. L'enseigne, qui appartient au groupe Mulliez, a subi de plein fouet la crise sanitaire avec la fermeture de 227 restaurants pendant plus de 9 mois. Au final, 49 de ces établissements n'ont pas rouvert, avec à la clé la perte de 980 emplois. "

"Aujourd'hui, après cession de huit restaurants dont cinq en franchise, l'entreprise compte au total 105 restaurants intégrés et 65 en franchise", précise le groupe dans un communiqué. "Grâce aux efforts collectifs de ses équipes, de ses bailleurs, de ses banques et de son actionnaire, le plan d'urgence mis en place en janvier 2021 porte ses fruits : Flunch a tenu bon et va pouvoir poursuivre sa transformation. Agapes, actionnaire de Flunch, a déjà réinjecté 57 millions d'euros pour soutenir l'enseigne et prévoit d'investir 135 millions d'euros pour financer le plan Cap à 5 ans qui vise à régénérer la marque", poursuit-il.

Retour à l'équilibre pour 2022

"Notre plan d'urgence mis en place suffisamment tôt, nous a permis de passer le cap difficile de la crise sanitaire, adapter notre réseau, réaliser des reclassements en interne ou en franchise, et poursuivre notre transformation, ce qui a permis de sauver 268 emplois par rapport aux 1.248 emplois concernés par le PSE lors de notre entrée en procédure de sauvegarde, soit près d'un quart", explique Guillaume Lecomte, Président de Flunch.

Dans les restaurants, l'activité reprend, même si elle n'est pas encore revenue aux niveaux de 2019, "notamment du fait des contraintes du pass sanitaire et du télétravail". Mais la direction estime que la feuille de route budgétaire est respectée et table sur un retour à l'équilibre en 2022 avec un chiffre d'affaires proche de celui de 2019 autour de 310 millions d'euros.