Flixbus a fait voyager 81 millions de personnes dans le monde l'an dernier

Année record pour la compagnie de cars...

(Boursier.com) — L 'année dernière, 81 millions de passagers ont voyagé vers plus de 5.600 destinations avec FlixBus, FlixTrain, Greyhound et Kamil Koc, en croissance de 34% par rapport à 2022. Les résultats préliminaires de Flix SE, publiés ce vendredi, donc donc solides, avec une annonce de croissance de 30% de son chiffre d'affaires total en 2023. "L'entreprise atteint ainsi, pour la première fois, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires total annuel", peut-on lire dans un communiqué.

Flix a ainsi dépassé ses prévisions de croissance de plus de 25% et a atteint un EBITDA ajusté de 104 millions d'euros, soit une augmentation de 97 millions d'euros par rapport à 2022, soit une marge d'EBITDA ajusté de 5,2%.

+46% de CA en Europe

En Europe, Flix a enregistré une croissance totale de 46% de son chiffre d'affaires à 1.186 millions d'euros. Ce développement sur le marché le plus mature de Flix a été porté par une augmentation exceptionnellement forte du nombre de passagers à 55 millions, soit une croissance de 41% par rapport à 2022. En 2023, Flix a lancé ses opérations en Finlande et en Grèce permettant à toute l'Europe continentale de devenir accessible en FlixBus.

A lire aussi...

Aux États-Unis, au Canada et au Mexique, 12 millions de personnes ont voyagé avec FlixBus et Greyhound en 2023, soit environ 36% de plus qu'en 2022. En Turquie, 14 millions de personnes, soit 8% de plus qu'en 2022, ont voyagé avec Flix, générant un chiffre d'affaires total de 189 millions d'euros. Cela correspond à une croissance de 15% par rapport à 2022.

Développement

Le lancement au Chili en octobre 2023 "a été l'un (...) plus réussis de l'histoire de Flix, avec un taux d'utilisation élevé des bus et une ponctualité dépassant même celle de l'Europe au cours des premières semaines d'exploitation", explique le groupe. Pour poursuivre l'arrivée au Brésil, il a élargi son offre dans le plus grand pays d'Amérique du Sud de 35 villes, dont Salvador et Fortaleza.

Début février 2024, FlixBus a lancé ses opérations en Inde, le deuxième plus grand marché de bus au monde, avec 200 liaisons quotidiennes vers 46 villes, dont Delhi, Lucknow, Jodhpur et Varanasi. De nouvelles connexions, y compris dans le sud du pays, sont en projet, explique l'entreprise.