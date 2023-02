Flex-office : un quart des entreprises londoniennes réduisent la taille de leurs bureaux

70% des employeurs dans la capitale ont formalisé une politique permanente autour du travail flexible.

(Boursier.com) — Les entreprises londoniennes réduisent leurs bureaux et abandonnent les baux traditionnels pour se convertir à un mode de travail plus flexible depuis la crise du coronavirus. Un quart d'entre elles ont déjà choisi de revoir en baisse la taille de leurs locaux et 18% supplémentaires optent pour le coworking et des espaces de bureaux flexibles, selon une enquête menée par Bloomberg.

Cette tendance contribue à augmenter le taux d'inoccupation, et creuse l'écart de prix

de location entre des nouveaux espaces modernes et les bâtiments anciens moins recherchés. L'impact à long terme du travail à domicile, qui s'est imposé brutalement à partir de mars 2020, commence à se concrétiser...

Déménagements

Au total, 73% des répondants à cette enquête ont déclaré que leur entreprise prévoyait de déménager ou avait déjà déménagé dans de nouveaux locaux, contre 50% en juin. De quoi laisser beaucoup de bâtiments plus anciens inoccupés, avec des taux de vacance dans certains quartiers du centre de Londres maintenant au-dessus 10%.

L'étude révèle aussi que 70% des employeurs ont formalisé une politique permanente autour du travail flexible, tandis que les 30% restants ne se sont toujours pas décidés.

Le coût élevé de la main-d'oeuvre par rapport au loyer des bureaux pousse par ailleirs les entreprises à investir dans des espaces qui réussiront à séduire et fidéliser le personnel. De quoi mettre une prime sur les bâtiments les plus confortables, situés dans des zones prisées, et capables également de réduire les émissions de carbone.