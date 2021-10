Flambée des prix de l'énergie : les Français réduisent déjà les dépenses

Voiture au garage, appareils électriques débranchés... Un sondage montre qu'ils s'adaptent pour tenter de faire baisser les factures.

(Boursier.com) — Les Français réagissent déjà à la flambée des prix de l'énergie. Alors que les prix du carburant évoluent au plus haut depuis trois ans, plus de la moitié d'entre eux affirment "d'ores et déjà ne plus utiliser de voiture, et ce, même en milieu rural", selon un sondage Opinionway-Square pour 'Les Echos' et Radio classique.

Ils sont presque aussi nombreux à tenter de réduite la facture l'électricité, en débranchant les appareils électriques qu'ils n'utilisent pas ou en baissant le chauffage. "Et un gros tiers d'entre eux dit même le couper même s'ils ont froid, la proportion montant même à 58 % dans les foyers gagnant moins de 1.000 euros par mois", précisent 'Les Echos'.

Pouvoir d'achat

A moins de sept mois de la présidentielle, le sujet de la facture énergétique est devenu explosif pour le gouvernement. Ainsi, selon une autre étude Opinionway pour 'Les Echos', publiée début octobre, la thématique du pouvoir d'achat est ainsi placée "parmi les enjeux qui compteront le plus" par 48% des personnes interrogées (qui pouvaient en citer plusieurs). "Après la crise des "Gilets jaunes", le sujet est sensible. Cela doit être un point d'attention pour le gouvernement ", estime le directeur d'Opinionway, cité par 'Les Echos'.

Selon le sondage publié ce lundi, 85% des Français sont pessimistes quant à l'évolution des prix de l'énergie. Ils sont 80% à tabler sur une hausse des prix alimentaires, et 76% anticipent une hausse des prix des logements.

Pour faire face à cette flambée, le gouvernement a annoncé la création d'un chèque énergie, qui sera versé au mois de décembre à environ 6 millions de foyers. Il planche aussi sur un "chèque carburants", pour alléger le poids des dépenses à la pompe.