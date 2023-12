Fitch Ratings s'attend à ce que la BCE réduise ses taux directeurs de 75 points de base à partir de juin 2024, pour atteindre 3,75 %

En 2024, l'inflation de base se modérera mais restera plus rigide, en partie à cause des pressions salariales...

(Boursier.com) — L 'Europe de l'Ouest bénéficiera d'un environnement macroéconomique plus favorable en 2024, car les vents contraires de l'inflation s'atténuent, et les entreprises et les ménages s'adaptent à des conditions de liquidité plus strictes, indique Fitch Ratings dans un nouveau rapport... Une croissance légèrement plus forte devrait aider les gouvernements à réaliser une consolidation budgétaire modeste, bien que les défis budgétaires devraient persister.

La région globale connaîtra une légère reprise de la croissance en 2024, en raison d'une reprise de la consommation à mesure que l'inflation se modère, d'une augmentation continue des investissements et d'une reprise modeste de la demande extérieure. La normalisation des marchés de l'énergie a réduit les risques de contraintes d'approvisionnement, mais des prix du gaz naturel plus élevés qu'avant 2022 pourraient avoir un impact négatif sur certains secteurs manufacturiers.

Après une chute brutale de l'inflation globale en 2023, favorisée par la baisse des prix de l'énergie, on assistera à un déclin plus progressif en 2024, poursuivent les analystes... L'inflation de base se modérera mais restera plus rigide, en partie à cause des pressions salariales. Le resserrement de la politique monétaire semble avoir atteint son apogée, les taux d'intérêt plus élevés réduisant la demande de crédit des ménages et des entreprises dans de nombreux pays. Fitch s'attend à ce que la BCE réduise ses taux directeurs de 75 points de base à partir de juin 2024, pour atteindre 3,75 % à la fin de l'année 2024.

Mesures temporaires

L'évolution de la situation budgétaire sera au centre des préoccupations, car les États souverains de la région s'efforcent de réduire leurs déficits budgétaires, qui sont encore bien supérieurs aux niveaux d'avant 2020... L'expiration des mesures temporaires, ainsi qu'une croissance plus forte, donneront quelques coups de pouce, mais les pressions sur les dépenses persisteront, ce qui nécessitera des arbitrages politiques difficiles.

Les coûts d'emprunt resteront plus élevés que les niveaux récents, ce qui soumettra certains pays - en particulier ceux qui sont très endettés - à une pression budgétaire supplémentaire. Les règles budgétaires de l'UE seront rétablies en 2024, mais les changements à venir dans le cadre de l'UE compliquent l'évaluation des performances budgétaires à moyen terme...

