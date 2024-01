Fitch Ratings : Baisse du volume des émissions High Yield européennes, amélioration des perspectives...

L'amélioration des données sur l'inflation et les attentes de réduction des taux des banques centrales suggèrent que le risque de duration s'est atténué...

(Boursier.com) — L 'augmentation fin 2023 des rendements des obligations d'État de référence et des spreads de crédit des catégories "BB" et "B" soutiendra les émissions liées au refinancement en 2024, indique Fitch Ratings dans son dernier rapport European High-Yield Insight... L'amélioration des données sur l'inflation et les attentes de réduction des taux des banques centrales suggèrent que le risque de duration s'est atténué. Les conditions de la demande sur le marché primaire semblent également soutenues par la poursuite des entrées de fonds, la baisse des volumes d'encours due aux reclassements nets en catégorie investissement, et l'absence de nouvelles émissions sur le marché primaire suite à des fusions-acquisitions.

Les coupons inférieurs proposés sur le marché primaire impliquent des profils de service de la dette acceptables pour les émetteurs dont la résilience du bénéfice d'exploitation et la marge de manoeuvre en matière de flux de trésorerie disponible leur permettent de remplacer la dette à faible coupon de l'époque de l'assouplissement quantitatif par des coupons plus élevés.

Les émetteurs de qualité supérieure, de type "crossover" et "BB", seront à l'origine de l'accélération de la tendance aux nouvelles émissions. Les émetteurs de la catégorie "B" ayant des profils d'échéance plus longs et les émissions liées aux fusions et acquisitions devraient rester à la traîne...

Taux de défaillance

Les émetteurs dont la dette est non garantie ou subordonnée ne devraient pas participer aux nouvelles émissions au premier semestre de l'année 2024, et restent vulnérables aux défaillances à moyen terme. Les taux de défaillance des obligations à haut rendement sur 12 mois en valeur nominale sont tombés à 1,7% à la fin décembre 2023, contre 2,3% à la fin novembre. Toutefois, le ralentissement de la croissance mondiale et européenne a commencé à peser sur les bénéfices et les profils de crédit de plusieurs émetteurs cycliques à fort effet de levier. Nombre d'entre eux ont une dette subordonnée et des échéances proches de 2025 et 2026.

Les rendements de la catégorie "CCC" sont restés historiquement élevés, à 17,8 % à la fin de 2023, et confirment nos prévisions selon lesquelles les taux de défaut sur 12 mois augmenteront pour atteindre 4,0 % à la fin de 2024. Nous prévoyons que 98,7 milliards d'euros d'obligations arriveront à échéance d'ici fin 2025, et 32 % d'entre elles sont notées "B" ou moins...

