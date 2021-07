Fiscalité : plus de la moitié des Français redoute des hausses d'impôts !

61% des sondés s'attendent à une hausse des impôts locaux (taxes foncières)

(Boursier.com) — Le "quoi qu'il en coûte" décrété par Emmanuel Macron au début de la crise sanitaire, et matérialisé par des aides exceptionnelles et massives de l'Etat, va-t-il retomber sur les Français ? Ils sont plus de la moitié à penser que la facture sera salée : 61% s'attendent à une hausse des impôts locaux (taxes foncières) dans les prochains mois, et 51% anticipent une hausse des impôts sur le revenu, selon un sondage OpinionWay-Square pour 'Les Echos' et Radio Classique.

"Même si Emmanuel Macron a encore dit la semaine dernière qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts, la parole gouvernementale ne semble pas crédible dans ce domaine", analyse Frédéric Micheau, directeur général adjoint de l'institut de sondage. Ils redoutent donc un "retour de bâton" après l'élection présidentielle.

TVA et impôts sur les entreprises

Les inquiétudes sont moindres concernant la TVA, puisque 43% des sondés tablent sur une hausse et concernant l'impôt sur les entreprises, puisque là aussi, 43% des Français pensent qu'ils vont augmenter.

Autre enseignement de cette étude : "entre la crainte d'une quatrième vague de l'épidémie et l'inévitable fin des aides financières aux entreprises, plus de la moitié des Français estime encore que la situation de l'économie française va se dégrader dans les mois qui viennent". Cette opinion est partagée par 55% des répondants, mais elle chute de 25 points par rapport à décembre 2020, quand la France sortait du second confinement. Seuls 21% des Français tablent sur une embellie...