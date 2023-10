Fiscalité : Les impôts augmentent aux yeux des Français

Malgré le message du gouvernement, 58% des Français estiment que la pression fiscale a augmenté depuis 2017 et l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron.

(Boursier.com) — " Je vois beaucoup de rumeurs selon lesquelles on voudrait augmenter les impôts, il n'est pas question, ce n'est pas du tout la philosophie du gouvernement (...) Au contraire, on veut continuer à baisser les impôts", assurait au mois d'août la Première ministre Elisabeth Borne sur France Bleu... Mais cette ligne ne semble pas être comprise du côté des Français : 58% d'entre eux estiment que les impôts et taxes ont augmenté depuis 2017 et l'élection d'Emmanuel Macron, selon une enquête Elabe pour 'Les Echos' et l'Institut Montaigne. Cette proportion est en très forte hausse : ils étaient 42% en mai à avoir ce sentiment...

Pas d'écho

Emmanuel Macron a pourtant dressé sa liste le 24 septembre : suppression de la taxe d'habitation et de la redevance télé, transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière, mise en place de la "flat tax" sur les revenus du patrimoine, baisse du taux d'impôt sur les sociétés (IS) à 25%... Mais ces décisions ne font pas écho chez les Français : ils sont seulement 51% à juger que le paiement des impôts et taxes "est justifié car il finance les services publics". La proportion chute à 18% pour ceux qui estiment que cette enveloppe est "bien utilisée par les pouvoirs publics".

Actualité non propice

Du côté d'Elabe, qui a réalisé ce sondage, l'actualité n'est pas propice à l'exécutif... "Le message du gouvernement est inaudible dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat. Entre la hausse de la taxe foncière et le débat sur le poids des taxes dans le prix de l'essence, il y a un vrai risque d'opinion sur ce sujet de la pression fiscale", explique Vincent Thibault, directeur conseil opinion à l'institut de sondage, interrogé par 'Les Echos'.