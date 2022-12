Fiscalité : comment les pays européens favorisent le télétravail

Parmi les onze pays examinés par la banque en ligne N26, aucun ne parvient à égaler la Belgique !

(Boursier.com) — Plus de 1.700 euros, tel est le montant que les personnes qui déclarent leurs impôts en Belgique peuvent récupérer si elles travaillent régulièrement depuis leur domicile... Parmi les onze pays examinés par la banque en ligne N26, aucun ne parvient à égaler les Belges à cet égard... Outre le voisin allemand, l'Espagne, l'Italie, l'Irlande, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Portugal, la Grèce, la Pologne et la France ont également été analysés.

Comme en témoignent les données, les réglementations et les possibilités d'allégement fiscal diffèrent d'une nation à l'autre, parfois de manière significative...

Différentes règles : forfaits journaliers, mensuels et annuels

Suite à la pandémie de COVID, la législation relative aux employés qui travaillent à domicile a été adaptée dans presque tous les pays. En Belgique, les employeurs peuvent accorder aux employés travaillant à domicile une somme forfaitaire de 142,95 euros par mois, pour un total annuel de 1.715,40 euros. Ce complément non imposable au salaire de l'employeur fait de la Belgique le pays où les employés peuvent obtenir les remboursements les plus élevés de tous les pays inclus. Pour en bénéficier, il suffit que les employés travaillent un jour complet par semaine à domicile et ils sont même autorisés à répartir leur temps en fonction de leurs préférences personnelles...

L'Irlande, en comparaison, gère les choses autrement... Les frais encourus pendant le travail à domicile sont compensés sur la base d'une indemnité journalière. Les employeurs peuvent accorder un forfait journalier non imposable de 3,20 euros en plus du salaire normal. Sur la base d'une norme de 230 jours de travail par an, cela représente un total de 736 euros.

En ce qui concerne les indemnités journalières, l'Allemagne permet aux contribuables de récupérer la somme de 5 euros, mais le plafond annuel de 600 euros au total signifie que ceux qui travaillent en permanence à domicile reçoivent toujours moins que leurs homologues irlandais à la fin de l'année. Par conséquent, les Allemands ne peuvent déduire fiscalement qu'environ la moitié de tous les jours de travail d'une année (120 jours). La procédure est également très différente. Les contribuables allemands doivent récupérer leur argent par le biais de leur déclaration d'impôts à la fin de l'année fiscale.

Entre autres pays ayant analysé des réglementations similaires, on peut citer :

*la France (montant annuel : 580 euros),

*les Pays-Bas (2 euros d'indemnités journalières, montant annuel pour 230 jours de travail : 460 euros),

*la Grèce (montant annuel : 336 euros)

*et l'Autriche (3 euros par jour, à hauteur de 300 euros maximum).

Des conventions individuelles sont requises dans ces pays - pour l'instant...

Dans quatre des onze pays analysés, les règlements relatifs aux montants forfaitaires n'existent pas encore ou doivent être négociés individuellement et directement avec l'employeur. En Espagne, les entreprises sont encouragées à prendre volontairement en charge l'indemnisation des employés, bien qu'il n'existe actuellement aucune réglementation spécifique en matière de remboursement d'impôt. Cependant, l'employeur est légalement tenu de fournir ou de couvrir tous les coûts de l'équipement et des outils nécessaires aux travailleurs à distance pour accomplir leur travail avec succès...

Le Portugal et l'Italie ne prévoient pas non plus de réglementations juridiquement contraignante pour l'instant... Néanmoins, les employeurs peuvent tout de même compenser leurs employés pour certaines dépenses liées directement au travail à domicile. En l'absence de cadre juridique, cette possibilité reste toutefois fondée sur des accords individuels entre les employés et leurs employeurs.

Entre-temps, le gouvernement polonais s'emploie résolument à modifier les lois existantes afin d'accorder davantage d'allégements fiscaux aux employés travaillant à distance. Actuellement, la décision de rembourser le travail à domicile est toujours laissée à l'appréciation de chaque employeur et n'est en aucun cas obligatoire. Toutefois, une modification de la législation du travail est attendue dès l'automne de cette année. Le remboursement des frais d'électricité, de téléphone et d'Internet aux travailleurs à distance pourrait alors devenir obligatoire pour les employeurs. Un règlement forfaitaire est même envisageable.

Les résultats détaillés de l'analyse peuvent être consultés sur le lien suivant :

https://n26.com/fr-fr/blog/teletravail-deduction-d-impot-en-europe