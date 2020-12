Finances des grandes villes du monde, Covid-19 et gouvernance (Etude)

Finances des grandes villes du monde, Covid-19 et gouvernance (Etude)









Si S&P Global Ratings n'a modifié la notation d'aucune grande ville en 2020, l'agence a révisé les perspectives de certaines à "négative"...

(Boursier.com) — Les collectivités locales sont confrontées à des risques sociaux élevés à l'échelle mondiale, rapporte S&P Global Ratings dans sa dernière étude. "La qualité de leur gouvernance sera essentielle pour contrecarrer ces risques et maintenir leur qualité de crédit. Les villes les plus peuplées ont également été les plus durement touchées par l'épidémie de Covid-19".

La stabilité des notations est incertaine... Si S&P Global Ratings n'a modifié la notation d'aucune grande ville en 2020, l'agence a révisé les perspectives de certaines à "négative". Les pleines conséquences sociales et économiques de la pandémie de COVID-19 restent à déterminer, étant donné, en particulier, la recrudescence de nouveaux cas dans certains pays...

Rude épreuve

La crise déclenchée par la pandémie de COVID-19 à mis à rude épreuve les finances de nombre de grandes villes du monde. Elle illustre la pertinence des facteurs de crédit ESG dans la notation des collectivités locales.

La gouvernance sera la clé pour préserver la qualité de crédit des capitales du globe, poursuit l'agence. Dans les grands centres urbains, l'impact social majeur a notamment été décuplé par l'exposition des recettes budgétaires aux activités de service, touristiques, hôtelières, et aux transactions immobilières.

L'Europe secouée

Londres, Madrid, Paris, Rome, Bruxelles : les capitales européennes, ou leurs régions, n'ont pas été épargnées, ce que reflètent les révisions à la baisse des perspectives associées à leurs notations. Les Etats ont cependant largement atténué par leur action les impacts négatifs liés aux mesures sanitaires, ainsi que les politiques de soutien des grandes banques centrales, à commencer par la BCE...

Paris, comme New York, affiche un endettement élevé, mais maintient une notation au même niveau que celle de l'Etat français (AA) par sa gestion financière et sa liquidité, malgré la chute attendue des droits de mutation, des frais de stationnement et taxes de séjour. Par ailleurs, les frais financiers devraient continuer d'absorber moins de 2% des recettes...

Rome devra peut-être renflouer les sociétés de transport et de traitement des déchets. Ce risque supplémentaire sur les finances publiques explique en partie la perspective négative sur la note, au bas de la catégorie "investissement" (BBB-). D'ici à 2022, la dette devrait bondir de 30% par rapport à fin 2019.

Sur le vieux continent, pour l'heure, seule la notation de Zagreb a été abaissée, le tremblement de terre de mars 2020 ajoutant un facteur environnemental aux facteurs sociaux...

Les Etats-Unis résistent...

Aux Etats-Unis, parmi les 10 plus grandes villes américaines, seules Chicago (avril) puis New York (décembre) ont connu une révision de perspective à la baisse, mais maintenu leur notation.

Grâce aux réserves engrangées avant la crise, les collectivités américaines ont en général plutôt bien résisté, à l'exception des plus touchées par la pandémie et la chute brutale concomitante du prix du baril...