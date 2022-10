Financement : "Fin de l'abondance" pour les levées de fonds matures

Baromètre des levées de fonds In Extenso Innovation Croissance et ESSEC Business School - synthèse du 3ème trimestre 2022.

(Boursier.com) — Après un premier semestre exceptionnel pour la Tech française et européenne, le troisième trimestre est marqué d'un net ralentissement en Europe comme en France. Au cumul sur les 9 premiers mois de l'année, la France reste sur une bonne dynamique, après avoir atteint le pic de la bulle au 1er trimestre 2022... Une nouvelle tendance semble cependant s'amorcer ce trimestre, avec une réallocation plus diversifiée des fonds vers des start-ups à des stades de croissance moins avancés et également vers du financement à impact, selon le Baromètre des levées de fonds In Extenso Innovation Croissance et ESSEC Business School (synthèse du 3ème trimestre 2022).

Un plus large panel d'acteurs financés, avec des tickets plus faibles :

- Si les montants levés en Europe au 3ème trimestre 2022 reculent de 22% (17,2 MdsE) par rapport au 3ème trimestre 2021 (22 MdsE), ils progressent de 36% en volume d'opérations (avec 1712 deals).

- Près de 62 MdsE ont été levés lors des 9 premiers mois de l'année 2022, soit un montant relativement stable en comparaison à cette même période en 2021 (+3%), alors même que le nombre d'opérations progresse de 12%.

- Le 3 ème trimestre confirme l'attractivité des fonds vers des secteurs rassurants comme la FinTech et le Software, qui offrent une forte visibilité sur les revenus. Pour autant, le dynamisme semble s'essouffler au profit d'un nouveau secteur : le CleanTech / Energy, qui se positionne en 1 ère position et qui a vu son financement quasi quadrupler entre le 3ème trimestre 2021 et le 3ème trimestre 2022.

*Northvolt (fabricant suédois et leader européen de la batterie électrique) boucle la plus grosse levée du trimestre en Europe avec 1,1 Md$,

*Octopus Energy (fournisseur d'électricité verte britannique) réalise la 3ème plus grosse levée en Europe avec 550 M$,

*Raw Charging (fournisseur d'infrastructures de recharge de véhicules électriques britannique) ferme le classement du top 10 en Europe avec 300 ME.

- Les 3 secteurs d'activités les plus performants sur le cumul des 9 premiers mois de l'année en Europe sont la FinTech, le software et le CleanTech / Energy, qui devance le secteur historique de la MedTech.

- Ce trimestre montre une redistribution des tickets alloués, notamment au profit d'entreprises en stade d'amorçage (+170% des tours à moins de 500 KE entre le 3ème trimestre 2021 et le 3ème trimestre 2022). A l'inverse, les méga-rounds sont moins plébiscités (-50% d'opérations entre le 3ème trimestre 2021 et le 3ème trimestre 2022).

- Cette réallocation des fonds est également territoriale : on note un chamboulement du podium européen au 3ème trimestre. L'Hexagone occupe la 2 ème place du palmarès pour le second trimestre consécutif, derrière le Royaume-Uni (4 MdsE levés au 3ème trimestre, mais un financement divisé de moitié par rapport au 3ème trimestre 2021). L'Allemagne sort du top 3 européen (-30% de montants levés par rapport au 3ème trimestre 2021), au profit de la Suède qui décroche la 3 ème place du podium avec 2,4 MdsE levés (2 levées spectaculaires de Northvolt (1,1 Md$) et Klarna (800 M$)) et un ticket moyen de 50 ME. La tech italienne bénéficie également d'une accélération notable des fonds tirée par 2 levées remarquables (Casavo et Satispay).

Enseignements clés du 3 ème trimestre 2022 en France

Les 2,6 MdsE levés par la French Tech au 3 ème trimestre accusent un net ralentissement par rapport aux montants spectaculaires récoltés sur les deux premiers trimestres de 2022 (5 MdsE au 1er trimestre et 4 Mds au 2ème trimestre) et de 20% par rapport aux 3,3 MdsE levés au 3ème trimestre 2021.

Le "ticket moyen" (14,8 ME) a baissé de 32% par rapport au 3ème trimestre 2021, mais reste supérieur à la moyenne européenne (12 ME). Le rythme et le volume des levées de fonds au 3ème trimestre marquent un repli en raison du ralentissement de l'économie mondiale et de la trêve estivale.

Le dynamisme relatif du mois juillet et la reprise de septembre ont été tractés par une poignée de méga-levées :

*Contentsquare (leader de l'analyse de l'expérience client SaaS) : 400 M$ levés en juillet,

*Innovafeed (leader dans la protéine d'insectes) : 250 M$ levés en septembre,

*ZePlug et Bump (tous deux acteurs de la mobilité électrique spécialisés dans les bornes de recharge) : 240 ME et 180 ME levés en septembre, 2 opérations qui s'inscrivent, à leur échelle, dans la dynamique européenne du décollage de la CleanTech,

*ClubFunding (plateforme de financement participatif) : 125 ME levés en septembre.

Les évolutions sur les 9 premiers mois de l'année 2022 par rapport à la même période en 2021 restent positives : les montants levés par la French Tech sont en progression de 38% et atteignent 11,5 MdsE, le nombre d'opérations augmente de 11% et le ticket moyen bondit de 23%, impacté par les quelques méga-levées réalisées au 1er semestre. Les montants récoltés par la French Tech aux trois quarts de l'année 2022 dépassent le cumul levé en 2021 (11 MdsE), année qualifiée d'historique...

- Les 3 secteurs d'activités ayant levé le plus de fonds au 3 ème trimestre en France sont le software, le transport et la FoodTech. Le software, la FinTech et la santé demeurent les secteurs les plus dynamiques sur le cumul des 9 premiers mois de l'année.

- L'Île-de-France maintient son leadership dans le classement régional, avec une augmentation de 25% des montants levés sur le cumul des 9 premiers mois de 2022 par rapport à 2021, loin devant les autres régions. Sur la période, le podium régional reste identique au 1er semestre. La montée en puissance des régions se poursuit depuis 2021, à l'instar des Hauts-de-France, qui voient le montant total levé sur la période être multiplié par 7, ou encore de la Nouvelle Aquitaine par 3.

Un financement étendu...

La réduction des "méga-rounds" observée en Europe lors du 3ème trimestre est moins notable en France, l'ensemble de la French Tech bénéficiant d'un financement assez large. En France comme en Europe, la maturité recule au profit de jeunes pousses.

Dans l'Hexagone, le financement d'amorçage connait une reprise timide sur les 9 premiers mois de 2022 mais s'est accéléré sur le 3ème trimestre (+13 points entre le 3ème trimestre 2021 et 2022). Cela laisse présager de plus grandes difficultés dans le financement d'acteurs en "late stage".

Des investisseurs attentistes

Les entretiens réalisés auprès de fonds ont fait ressortir deux états d'esprit assez distincts : d'une part des investisseurs qui ont réalisé des sorties dans de belles conditions et qui sont assez optimistes sur l'activité, d'autre part des investisseurs qui anticipent un ralentissement et affichent une certaine nervosité...

"On ne peut pas nier un certain ralentissement dans le flux de dossiers entrants. Clairement les conditions de marché évoluent et les temps s'allongent. Cela renforce aussi notre conviction à Jolt, que la résilience vient du caractère foncièrement deeptech des opportunités que nous poursuivons dans des temps incertains" conclut Guillaume Girard, Managing Partner chez Jolt Capital.