Finance durable : Accord politique sur les obligations vertes européennes

(Boursier.com) — La Commission se félicite de l'accord politique intervenu hier entre le Parlement européen et le Conseil sur la proposition de la Commission relative à un règlement sur les obligations vertes européennes. Ce règlement, qui fait partie intégrante du pacte vert pour l'Europe, établira une norme volontaire de l'Union, hautement qualitative, en matières d'obligations vertes. La norme des obligations vertes européennes (EUGBS) sera proposée aux entreprises et aux entités publiques qui souhaitent lever des fonds sur les marchés des capitaux pour financer leurs investissements verts, tout en respectant des exigences rigoureuses en matière de durabilité.

En particulier, les organismes chargés d'accorder l'EUGBS devront veiller à ce qu'au moins 85% des fonds levés dans le cadre de l'obligation soient affectés à des activités économiques conformes au règlement sur la taxinomie. Cela facilitera la tâche aux investisseurs dans leurs efforts d'évaluation et de comparaison, tout en leur permettant de se fier à la durabilité de leurs investissements, ce qui réduira les risques liés à l'écoblanchiment.

Mme Mairead McGuinness, commissaire chargée des services financiers, de la stabilité financière et de l'union des marchés des capitaux a déclaré à cet égard : "Sous l'égide de l'Europe et des émetteurs européens, le marché des obligations vertes est en passe de devenir une importante source de financement pour les entreprises qui doivent financer des investissements de grande ampleur respectueux du climat, dans des domaines tels que les énergies renouvelables, les transports propres et les bâtiments économes en énergie. Avec la norme des obligations vertes européennes, nous créons une nouvelle norme qui sera un précieux outil à la disposition des entreprises voulant se positionner à l'avant-garde de la transition vers un modèle durable."

Modèle normalisé

À la suite de cet accord, la Commission publiera également des modèles de l'Union à l'intention des émetteurs d'autres obligations poursuivant des objectifs environnementaux, même s'ils n'ont pas recours à l'EUGBS. L'utilisation de ces modèles sera strictement volontaire... Pour la première fois, les émetteurs pourront disposer d'un modèle normalisé afin de consigner les informations relatives à l'alignement des obligations vertes sur la taxinomie, ce qui réduira d'autant les charges administratives et les incertitudes, tant pour les émetteurs d'obligations vertes que pour leurs investisseurs.

Le règlement crée également un régime d'enregistrement et de surveillance des examinateurs externes.

Ces derniers jouent un rôle important sur le marché en évaluant dans le détail les obligations vertes et en fournissant aux investisseurs une confirmation de leurs qualifications environnementales. Les émetteurs qui utiliseront la nouvelle EUGBS seront tenus de recourir à ces examinateurs externes à plusieurs étapes du cycle de vie de l'obligation, notamment pour vérifier l'alignement des projets financés sur le règlement sur la taxinomie...