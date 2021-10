Finance : appel à la vigilance contre les arnaques de faux courtiers

De 2018 à 2020, les établissements membres de l'ASF ont identifié 2.038 fraudes pour un montant d'environ 43 millions d'euros.

(Boursier.com) — La fraude aux faux courtiers prend de l'ampleur en France. En trois ans, de 2018 à 2020, les établissements membres de l'ASF (association française des sociétés financières) ont identifié 2.038 fraudes pour un montant d'environ 43 millions d'euros.

Dans un communiqué, l'ASF dénonce une nouvelle méthode d'escroquerie. "Les consommateurs, titulaires d'un ou plusieurs crédits à la consommation se font démarcher par un soi-disant "courtier spécialisé" qui leur promet d'obtenir une offre de rachat à un taux très attractif. Ces escrocs se font passer pour des courtiers spécialisés au nom connu du grand public. Ils sont en réalité en quête des données personnelles de l'emprunteur potentiel qu'ils réutiliseront ensuite pour souscrire un crédit auprès d'un autre établissement en son nom". Le consommateur se retrouve alors redevable d'un crédit supplémentaire alors même que ses anciens crédits ne sont pas remboursés, le "faux courtier" ayant détourné les fonds à son profit.

Des précautions

Les établissements de crédit membres de l'ASF et huit associations de consommateurs (Adéic, AFOC, ALLDC, CNAFAL, CNAFC, CSF, CNL et Indecosa CGT) rappellent aux consommateurs un certain ombre de précautions à prendre.

Ils conseillent comme toujours de se méfier des offres trop alléchantes, avec par exemple un taux d'intérêt très bas ou encore un accès au crédit sans conditions. "Ne transférez jamais les fonds reçus de la part d'un établissement financier à un courtier ou à quiconque. En cas de doute, contactez l'établissement qui vous a versé les fonds (et pas le courtier) en utilisant les coordonnées publiques que vous trouverez sur son site internet", conseillent les associations dans un communiqué.

Elles préconisent aussi d'être "toujours contact avec la société de la personne qui vous a démarché en utilisant les coordonnées publiques que vous trouverez sur son site internet" et de privilégier le contact direct avec l'établissement prêteur.

Les listes noires tenues et régulièrement mises à jour par les autorités de contrôle sont disponibles également sur plusieurs sites.