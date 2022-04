Fin des tickets de caisse : l'UFC-Que Choisir alerte sur "un risque majeur de privation des droits" pour les consommateurs

Le Code de l'environnement prévoit de généraliser la fin de l'impression automatique des tickets de caisse, des tickets de carte bancaire et des bons d'achats à partir du 1er janvier 2023.

(Boursier.com) — La suppression du ticket de caisse inquiète les associations de consommateurs... A partir du 1er janvier 2023, les tickets ainsi que les bons d'achat ne seront plus imprimés automatiquement, comme le prévoit le Code de l'environnement. Alors qu'un décret censé encadrer cette interdiction est actuellement en consultation au Conseil national de la consommation, l'UFC-Que Choisir, ainsi que plusieurs autres associations, ont dénoncé ce mardi le projet du gouvernement.

Ce dernier "prévoit que, sauf exceptions, l'impression des tickets serait supprimée par défaut, quels que soient le montant et la nature des achats. Les consommateurs seraient uniquement informés, par voie d'affichage en caisse, que s'ils souhaitent obtenir un ticket, ils devront en faire expressément la demande", rappelle l'association de défense des consommateurs dans un communiqué.

Mais pour l'ADEIC, l'AFOC, l'ALLDC, le CNAFAL, la CNAFC, la CSF, Familles de France, la FNAUT, Familles Rurales, INDECOSA-CGT, l'UFC-Que Choisir et l'Unaf, supprimer l'impression des tickets aboutirait "à priver les consommateurs d'un véritable choix et par voie de conséquence de leurs droits".

Le gouvernement appelé à "revoir sa copie"

Les associations appellent ainsi le gouvernement à "revoir sa copie pour que le choix d'obtenir un ticket soit systématiquement proposé". Pour rappel, l'objectif de cette mesure est de lutter contre les effets négatifs des perturbateurs endocriniens contenus dans le papier et le gaspillage. L'UFC-Que Choisir souligne toutefois que "certains spécialistes évaluent que les émissions de gaz à effet de serre du ticket dématérialisé sont supérieures à celles du ticket traditionnel".

"On attendrait que les consommateurs soient systématiquement interrogés sur leur souhait d'obtenir ou non un ticket. Or, un seul affichage générique ne garantit pas le respect de leur choix", explique l'association, ajoutant que "cette mesure ouvre la voie à une dématérialisation à marche forcée du ticket" et est donc "susceptible de faciliter via des techniques marketing la création de base de données par les commerçants".

"Un outil de gestion du budget familial"

"La suppression par défaut du ticket porte les germes d'une explosion des situations où le consommateur sera privé de la possibilité de faire valoir ses droits", prévient-elle, tout en faisant valoir que le ticket de caisse imprimé permet "de vérifier l'exactitude du montant de la transaction, une précaution loin d'être anodine pour éviter les erreurs en caisse, comme la non-prise en compte d'une promotion et surtout face au risque accru d'escroqueries aux paiements sans contact en cas de non-impression".

L'UFC-Que Choisir estime par ailleurs que le ticket de caisse constitue "un outil de gestion du budget familial", permettant aux consommateurs "de matérialiser et de suivre leurs dépenses du quotidien". "Dans un contexte d'érosion du pouvoir d'achat, cet élément ne peut être négligé", conclut l'association.