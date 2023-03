Fin des moteurs thermiques en 2035 : l'Allemagne "ne remet pas en cause l'objectif européen", assure Emmanuel Macron

Selon le président de la République, l'Allemagne a "la volonté de préserver les e-fuel", mais "ne remet pas en cause l'accord européen"...

(Boursier.com) — Vers un compromis pour la fin des moteurs thermiques d'ici 2035 ? Alors que Berlin avait bloqué, début mars, un texte clé du plan climat de l'Union européenne sur les émissions de CO2 dans l'automobile prévoyant la fin des moteurs thermiques pour 2035, et veut permettre la production de moteurs spécifiques pour carburants de synthèse au delà de cette échéance, Emmanuel Macron a souhaité ce vendredi clarifier les choses, lors d'un sommet des dirigeants de l'UE...

"Nous avons eu une très bonne discussion ce matin avec le Chancelier, qui nous a permis de revenir sur les éléments de neutralité technologique", a indiqué le président de la République, qui s'exprimait depuis Bruxelles, estimant qu'un "accord" pourra être trouvé. "Nous sommes en train de le trouver sur l'hydrogène, comme sur les autres sujets, pour préserver la neutralité technologique et permettre, ce qui je crois est un objectif partagé par tous, qui est de décarboner notre économie", a-t-il insisté.

"Et en la décarbonant, de pouvoir répondre à nos objectifs climatiques et de maintenir à la fois compétitivité et souveraineté", a poursuivi le chef de l'Etat, avant d'ajouter : "Le nucléaire et le renouvelable le permettent", tandis que "l'utilisation de tout ce qui est charbon ou gaz ne le permet pas".

L'Allemagne a "la volonté de préserver les e-fuel"

"Donc, nous avons trouvé un accord et un chemin, et nous pourrons avancer dans les prochains jours dans cette direction", a-t-il rassuré... Revenant par ailleurs sur les carburants de synthèse, qui serait la piste privilégiée en Allemagne en alternative à l'électrique, Emmanuel Macron a expliqué que l'Allemagne a "la volonté de préserver les e-fuel", mais "ne remet pas en cause l'accord européen".

"Je vais être clair sur les fameux e-fuels, il n'y a pas de demande allemande de remettre en cause l'accord que nous avons pour 2035, il y a simplement une volonté, là aussi dans le cadre de cet accord, de pouvoir préserver les e-fuels comme c'était d'ailleurs dans notre déclaration faite il y a un an", a-t-il encore affirmé...

"Le chancelier a été très clair sur le fait que cela ne remet pas en cause l'objectif à 2035 d'avoir des véhicules sans émissions de CO2", a répété le chef de l'Etat, soulignant qu'il n'y a "pas de désaccord sur ce sujet", mais "une volonté d'avancer, surtout d'accompagner les industriels dans cette transition très ambitieuse, importante pour le climat".

Le ministère allemand des Transports assouplit sa position

Comme l'a rapporté 'Der Spiegel', le ministère allemand des Transports a assoupli sa position dans le conflit entre Berlin et Bruxelles au sujet de l'élimination progressive des véhicules à moteur thermique. L'hebdomadaire allemand indique avoir obtenu jeudi un courriel dans lequel le ministre des Transports, Volker Wissing, serait revenu sur sa demande de renégociation des limites concernant le parc automobile, afin de permettre aux voitures à moteur thermique d'être encore immatriculées après 2035.

Désormais, le ministre souhaite que la Commission européenne garantisse à nouveau "au moment de l'adoption" des nouvelles limites de CO2, qu'elle continuera d'autoriser l'immatriculation des voitures alimentées exclusivement par les "e-carburants" après 2035. Le ministère allemand des Transports n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire envoyée par courriel par 'Reuters'.