Fin des coupures d'électricité par EDF, une 'pratique d'un autre âge'

En 2021, 780.000 coupures ou réductions de puissance ont été enregistrées, contre 550.000 l'année précédente.

(Boursier.com) — La trêve hivernale, qui suspend les procédures d'expulsion de locataires pour cause d'impayés successifs, a pris fin le jeudi 31 mars. S'ils n'arrivent pas à régler leurs factures, les Français pourront se voir couper le gaz et l'électricité. Parmi les opérateurs, seul EDF s'est engagé à ne pas couper le courant, mais à réduire la puissance permettant d'assurer un "service minimum".

"Ça veut dire que tous ceux qui ont rencontré des difficultés passagères ou plus longues face à une flambée impressionnante des prix de l'énergie vont voir leur puissance d'électricité réduite plutôt qu'une coupure qui était une pratique d'un autre âge. Cela voulait dire : frigo éteint, impossibilité de charger son portable...", s'est félicité sur franceinfo Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, vendredi.

Besoin de première nécessité

"Il faut que les autres fournisseurs d'énergie fassent de même et qu'on passe par la loi comme on l'avait fait en 2013 avec l'interdiction des coupures d'eau, parce que c'est un besoin de première nécessité", a-t-il poursuivi.

Christophe Robert a rappelé qu'en 2021, 780.000 coupures ou réductions de puissance ont été enregistrées, contre 550.000 l'année précédente, et la situation s'est encore tendue ces derniers mois, alors que les prix de l'énergie ont flambé, avec une nouvelle accélération depuis le début de la guerre en Ukraine.

"C'est pour cela qu'il faut abolir ces coupures, mais c'est aussi pour cela qu'il faut augmenter le chèque énergie pour les ménages les plus pauvres, les plus modestes. Il faut accélérer la rénovation thermique des logements. Mais l'abolition des coupures d'énergie est une mesure de première urgence. Il faut derrière enclencher les politiques plus structurelles, celles qui vont permettre d'offrir une réponse plus durable".