'Fin de l'abondance' : la CGT juge le message d'Emmanuel Macron 'décalé'

Pointant "une série de crises plus graves les unes que les autres", le président de la République a évoqué situation qui supposera "des efforts" et "des sacrifices"...

(Boursier.com) — En introduction du Conseil des ministres de rentrée ce mercredi, Emmanuel Macron s'est adressé aux membres du gouvernement, appelant ses ministres à "l'unité" alors que "nous sommes en train de vivre [...] une grande bascule [...] un grand bouleversement", avec "la fin de l'abondance", "la fin d'une forme d'insouciance" et "la fin des évidences".

"Le moment que nous vivons [...] peut sembler être structuré par une série de crises plus graves les unes que les autres", a souligné le président de la République, citant notamment les grands incendies, la sécheresse et les intempéries auxquels la France a été confrontée cet été, mais aussi la guerre en Ukraine ou encore la pandémie de Covid-19. Une situation qui supposera "des efforts" et "des sacrifices", selon lui.

Des propos que le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, juge "très déplacés". "Quand on parle de faire des sacrifices, quand on parle d'abondance, je pense aux millions de chômeurs, aux millions de précaires.... Ce message est décalé", a-t-il encore réagi sur 'BFMTV'.

"On va s'y opposer"

"Pour des millions de citoyens et citoyennes de ce pays, le coût est déjà arrivé, ainsi que le manque de liberté", a poursuivi le dirigeant syndical. "Les sacrifices, ils sont déjà là. Est-ce qu'on demande de nouveaux sacrifices ? Lui, il va les demander. Nous, on va s'y opposer", a-t-il assuré, précisant que la CGT avait "fait des propositions", notamment sur les salaires. Il n'y a pas eu "une seule fois le mot 'salaire' dans la loi pouvoir d'achat", a-t-il regretté.

Alors que "pour de nombreux Français et Françaises, les temps sont durs", Philippe Martinez" estime qu'"il n'y a pas de message depuis [qu'Emmanuel Macron] a été réélu qui montre qu'il a compris, en tout cas qu'il a entendu, le message des urnes et la souffrance".

"Deux journées de mobilisation" les 22 et 29 septembre

Le secrétaire général de la CGT a prévenu que de nouvelles mobilisations seront à prévoir à la rentrée, tout en rappelant qu'"il n'y a jamais eu autant de grèves pour les salaires qu'au moment dernier".

Le syndicat a d'ores et déjà annoncé "deux journées de mobilisation" les 22 et 29 septembre : la première concernant la santé et les conditions de travail à l'hôpital, la seconde pour défendre "l'augmentation des salaires". "Il faut régler ces questions de manque de personnels, d'attractivité du métier et de manque d'emploi", a défendu Philippe Martinez.