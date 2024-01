Films français : 37,4 millions de spectateurs à l'étranger en 2023

"Miraculous, "Astérix et Obélix", et "Les Trois Mousquetaires" sont les films qui ont le mieux fonctionné...

(Boursier.com) — Les films français ont attiré 37,4 millions de spectateurs et généré 234,0 millions d'euros de recettes en salle à l'international l'an dernier, selon les chiffres préliminaires publiés mardi par Unifrance. "La fréquentation du cinéma hexagonal sur grand écran hors de ses frontières poursuit sa dynamique et progresse de 38,5%, sans toutefois renouer avec le niveau d'avant Covid-19", peut-on lire dans un communiqué.

Dans le détail, 29,7 millions d'entrées ont été enregistrées pour les productions majoritairement françaises (+74,7%) et 30,1 millions d'entrées pour les productions en langue française (+53,6%). Sept films ont dépensé le million d'entrées.

Carton pour Miraculous

En tête du palmarès, Miraculous : Le film a réuni 7,15 millions d'entrées, devant Astérix et Obélix, L'Empire du milieu (2,74 millions de spectateurs), et le film d'animation Pattie et la colère de Poséidon(1,76 million d'entrées).

Jeanne du Barry de Maïwenn arrive quatrième (1,72 million d'entrées), devant le premier épisode des Trois Mousquetaires (1,65 million d'entrées) et Anatomie d'une chute (1,55 million d'entrées).

Du côté des récompenses, 256 films français ont été sélectionnés dans les dix plus grands festivals internationaux (+7,6% par rapport à 2022) et pour la troisième année consécutive, la France est le pays qui totalise le plus de films sélectionnés, de présentations et de prix au sein des dix plus grands festivals internationaux.