Filière maritime : une démarche public-privé inédite pour accélérer la transition éco-énergétique









La Coalition annonce un partenariat avec le Ministère de la Mer pour renforcer la dynamique public-privé essentielle pour répondre collectivement aux engagements climatiques et environnementaux de la France.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Il y a un an, le Cluster Maritime Français, en partenariat avec l'ADEME, lançait avec le Président de la République la Coalition pour la Transition éco-énergétique du maritime (T2EM). Un an après, la Coalition annonce un partenariat avec le Ministère de la Mer pour renforcer la dynamique public-privé essentielle pour répondre collectivement aux engagements climatiques et environnementaux de la France.

Créée pour répondre aux objectifs de décarbonation, réduction des émissions et protection de la biodiversité, la Coalition a travaillé cette année à la création de la Plateforme numérique d'information et d'aide à la décision "qui est au service de toute la filière maritime et que les fédérations, entreprises, tous les acteurs doivent s'approprier pour accélérer les synergies afin d'identifier les modèles énergétiques au service de la transition" comme l'expliquait Frédéric Moncany de Saint-Aignan, Président du Cluster Maritime Français.

Cette plateforme a été présentée jeudi matin avec les premiers constats et le programme de travail pour 2021.

En dépit de la crise sanitaire, la Coalition a en effet su s'adapter et s'est même renforcée, démontrant que la filière maritime est convaincue que la transition éco-énergétique n'est pas une option, mais est la condition non seulement pour toute relance de l'économie mais aussi pour créer les nouveaux modèles de société de demain...

Lors de la signature de la Convention, Xavier Ducept, Directeur de Cabinet, portait la voix de la Ministre de la Mer Annick Girardin pour insister sur le fait que "la transition énergétique nécessite de l'unité, de la transparence et des solutions [...] ce qu'incarne la Coalition et la plateforme numérique". Cette transition repose sur des " objectifs [qui] nécessitent des dispositifs spécifiques à élaborer ensemble ", invitant de ce fait la Coalition à contribuer activement au Fontenoy du maritime et à soutenir la dynamique du CORIMER.

Quelques jours après le 5e anniversaire de l'Accord de Paris, il a rappelé au nom de la Ministre l'importance d'être "efficaces tous ensemble [...] afin de promouvoir la France à l'international". Frédéric Moncany de Saint-Aignan a souligné le partenariat qui existe entre la Coalition T2EM et la Getting to Zero Coalition - portée par le Global Maritime Forum et le World Economic Forum -, ainsi que les travaux croisés avec la Coalition Energy For the Future lancée à l'initiative de CMA CGM.

Se projeter après la crise

Arnaud Leroy, Président de l'ADEME a salué ce nouveau partenariat qui vient reconnaître le travail réalisé pendant l'année et qui appelle aussi à "se projeter en post-crise et adapter les outils et réflexions à l'aune de cette crise" qui est venue bouleverser le programme de travail mais pas la détermination ni la capacité des Partenaires à réaliser de premiers travaux présentés jeudi matin.

Ce dernier a ainsi souligné l'importance plus que jamais pour la filière maritime de se "mobiliser et développer une approche projet et de préparer tous ensemble le PIA4" dans lequel les stratégies d'accélération devront servir au maritime. Il appelait également la filière à se saisir des dispositifs existants comme les CEE, outil clé pour la transition énergétique et à associer les autres organismes pour travailler aux conditions de financements de la transition énergétique.

Deux nouveaux partenaires

Cette séance a également été l'occasion d'accueillir deux nouveaux partenaires, le Port de MarseilleFos et le Port de Sète qui vont ainsi contribuer par leurs engagements à montrer le rôle central des ports dans la transition énergétique du maritime mais aussi des territoires et de l'ensemble des usages de la logistique et de la mobilité. Avec des "projets déjà opérationnels grâce à un travail collectif" le Port de Marseille-Fos est heureux de renforcer la dynamique collective et de bénéficier de la Plateforme pour la mise en oeuvre du projet stratégique "Un port vert au service de l'économie bleue" comme l'expliquait Stéphane Reiche le Directeur général adjoint.

Olivier Carmes, Directeur général du Port de Sète appelait le maritime et notamment les armateurs à venir "travailler aux transformations portuaires pour répondre aux besoins à venir des différents clients et usagers ce qui nécessite un travail collectif", une démarche au coeur de la stratégie du Port...

"Maintenant cap sur 2021 avec un programme de travail dense et notamment la création du Lab T2EM pour créer l'écosystème d'innovation dédié à la transition éco-énergétique en connectant le meilleur du maritime et d'autres filières. La Coalition va également approfondir les travaux autour des modèles énergétiques en proposant des projections et des simulations pour mesurer l'impact des solutions sur les trajectoires de décarbonation et réduction d'émissions" conclut l'organisme.