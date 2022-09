FEVE dope l'investissement responsable dans l'agriculture française

Un placement défiscalisé à hauteur de 25% pour favoriser le déploiement de l'agroécologie en France

(Boursier.com) — Afin de faciliter l'accès à l'investissement citoyen et responsable dans le secteur agricole, Fermes En ViE (FEVE), la foncière agricole solidaire, abaisse son ticket d'entrée de 2.000 à 500 euros. Toujours plus d'investisseurs particuliers pourront ainsi participer à l'installation de nouveaux agriculteurs et soutenir la transition agroécologique en France tout en diversifiant leur patrimoine.

FEVE s'inscrit dans un défi d'avenir : assurer la pérennité générationnelle de l'agriculture et l'autonomie alimentaire de la France dans le respect du vivant...

Répondre à l'urgence du renouvellement des générations et de la transition écologique agricole

En France, 40% des agriculteurs partiront à la retraite d'ici 10 ans... Conséquence : 220.000 fermes seront menacées de disparaître, d'une surface moyenne de 70 ha. Le coût du foncier, mais aussi le poids financier des bâtiments, du cheptel et du matériel, rendent difficile la reprise des exploitations par des candidats à la succession et favorisent l'agrandissement de domaines existants, déjà immenses et industrialisés, au détriment de l'installation.

Cette situation est d'autant plus alarmante qu'il est indispensable de créer ou renouveler plus de 1,5 million d'emplois agricoles à horizon 2050 afin de soutenir la transition agricole vers des pratiques écologiques et plus largement garantir l'indépendance alimentaire du territoire...

Face à cette urgence, Fermes En ViE (FEVE) accompagne l'installation à grande échelle de nouveaux agriculteurs sur des fermes en agroécologie grâce à une foncière solidaire nommée "Les fèves", qui finance l'achat de fermes par l'épargne citoyenne et les loue (avec option d'achat) à des agriculteurs s'engageant à respecter une charte agroécologique ambitieuse.

Investir pour construire le modèle de l'agriculture de demain...

Pour une souscription minimum de 500 euros, FEVE offre ainsi aux investisseurs particuliers la possibilité de donner un sens social, sociétal et environnemental à leur épargne en finançant des projets aux retombées concrètes : l'acquisition de fermes pour les mettre à disposition d'agriculteurs aux pratiques respectueuses du vivant...

FEVE permet ainsi aux épargnants de diversifier leur patrimoine en accédant à une nouvelle catégorie d'actifs tangibles : les terres et bâtiments agricoles. Un placement dans un actif tangible et historiquement peu volatile puisque le prix des terres agricoles s'inscrit en légère hausse annuelle depuis 15 ans et n'est pas corrélé des marchés traditionnels actions et obligations. L'investissement la foncière FEVE permet en outre de mutualiser le risque sur plusieurs types de fermes aux localisations et activités variées.

Enfin, l'investissement dans la foncière solidaire présente un intérêt fiscal pour les épargnants. FEVE étant agréée Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale (ESUS), les investisseurs bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu 2022 de 25% du montant investi (dans la limite d'un plafond annuel de 10.000 euros) et ce placement n'est pas soumis à l'IFI...