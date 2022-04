Ferrero : après l'affaire de salmonellose, une nouvelle polémique monte

Le groupe italien de confiserie tente de rassurer les consommateurs ayant repéré des traces ou des bulles blanches dans des pots de Nutella...

(Boursier.com) — Ferrero est de nouveau dans la tourmente... Après la découverte de potentiels cas de contamination à la salmonelle de produits Kinder du groupe Ferrero, la marque italienne a suscité une nouvelle fois l'inquiétude des consommateurs après des signalements sur les réseaux sociaux de traces blanches ou de bulles à la surface de certains produits, comme l'ont rapporté 'Le Figaro' et 'BFMTV'.

"Scandaleux, j'ai acheté des oeufs Kinder remis en commerce soi-disant pas concernés par la contamination de salmonelle. Mon neveu de 8 ans en a mangé un sans réfléchir et on a préféré regarder... Quelle surprise lors de l'ouverture des oeufs", a témoigné une utilisatrice de Twitter, photos à l'appui !

Sur les images publiées, les produits de la marque présentent en effet des petites taches blanchâtres. Sur un autre cliché devenu viral, une consommatrice signale ce même phénomène à la surface d'un pot de Nutella acheté récemment...

"Une modification de la consistance du produit due aux conditions de stockage"

Sur les réseaux sociaux, Ferrero a aussitôt réagi. "Nous tenons à rassurer les consommateurs que ces traces ne sont pas liées à des 'colonies de salmonelle', mais qu'il s'agit d'une modification de la consistance du produit due aux conditions de stockage. Ceci n'altère en rien la qualité et le goût du produit", rassure le groupe italien.

"C'est un phénomène connu dans l'industrie qui s'appelle 'granini'", a-t-il également confirmé auprès du 'Figaro'. "Cela correspond à des petites billes d'huile qui se forment suite à des variations de température. L'aspect n'a aucune incidence sur le produit qui reste tout à fait consommable et n'altère en rien son goût", a-t-il ajouté...

"150 cas confirmés et probables de Salmonella Typhimurium monophasique"

Pour rappel, début avril, Ferrero avait massivement rappelé plusieurs produits de la marque Kinder en raison d'un lien "potentiel" avec des cas de salmonelle. L'Agence européenne de la Santé avait alors déclaré enquêter sur des dizaines de cas de salmonelle liés à la consommation de chocolat dans au moins 9 pays, dont la Grande-Bretagne, la France, l'Irlande, la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège.

"Au 8 avril 2022, 150 cas confirmés et probables de Salmonella Typhimurium monophasique avaient été signalés", avaient indiqué l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Ce "couac sanitaire" en pleine période de Pâques avait largement porté préjudice au groupe italien...