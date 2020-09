Fermeture des bars et restaurants à Aix-Marseille : une "punition collective" ?

Les bars et les restaurants seront à nouveau totalement fermés dès lundi. Une décision qui ne passe pas.

(Boursier.com) — Olivier Véran a annoncé mercredi soir de nouvelles restrictions pour faire face au rebond de la pandémie de Covid-19. La zone Aix-Marseille et la Guadeloupe sont placées en alerte "maximale", et Paris monte en "alerte renforcée".

A Aix-Marseille et en Guadeloupe, les bars et les restaurants seront à nouveau totalement fermés dès lundi, de même que tous les établissements recevant du public, "sauf s'il existe un protocole sanitaire strict", a précisé le ministre de la Santé.

Punition collective

Des annonces qui ne passent pas à Aix-Marseille. "Cette punition collective est extrêmement dure pour l'économie de nos territoires", écrit dans un communiqué le président de la région, Renaud Muselier, dénonçant un "quasi-reconfinement".

"Ces mesures vont avoir des conséquences économiques catastrophiques", a déclaré sur franceinfo Jean-Luc Chauvin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) métropolitaine Aix-Marseille-Provence.

"On assiste là à un reconfinement économique, c'est sans précédent. On revit l'opération de fermetures des restaurants au mois de mars. C'est brutal et c'est un coup dur pour un secteur qui est déjà fortement touché, les bars-restaurants, mais au-delà toute la filière agroalimentaire. C'est une mesure qui n'est pas réfléchie et organisée correctement".

Colère

Michèle Rubirola, la maire de Marseille, a réagi mardi sur Twitter en dénonçant une "décision injustifiée", prise sans concertation.

J'apprends avec étonnement et colère une décision pour laquelle la Mairie de Marseille n'a pas été consultée. Rien dans la situation sanitaire ne justifie cette annonce. Je n'accepte pas que les Marseillais soient victimes de décisions politiques que personne ne peut comprendre. >— Michèle Rubirola (@MicheleRubirola), via Twitter

