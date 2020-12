FDJ et ParionsSport poursuivent leur partenariat avec la NBA

Initié en 2018, ce partenariat va se poursuivre au bénéfice des parieurs de ParionsSport, la marque de paris sportifs du groupe FDJ.

(Boursier.com) — FDJ , quatrième loterie mondiale en termes de paris sportifs, et la National Basketball Association (NBA) renouvellent leur partenariat pour plusieurs saisons ! Initié en 2018, ce partenariat va se poursuivre au bénéfice des parieurs de ParionsSport, la marque de paris sportifs du groupe FDJ.

Ce partenariat permettra à ParionsSport de renforcer sa place d'opérateur de référence, notamment sur le basketball, sport stratégique sur le marché des paris sportifs. ParionsSport bénéficiera ainsi des droits à l'image exclusifs de la ligue nord-américaine dans sa catégorie ainsi que de celles de ses célèbres franchises.

Incontournable

Après deux belles premières saisons de partenariat, ParionsSport entend rendre son offre sur le basketball incontournable, en proposant l'une des offres les plus importantes du marché sur la NBA, avec plus de cent paris par rencontre...

La marque de paris sportifs de FDJ bénéficiera d'une visibilité renforcée sur les plateformes digitales et les réseaux sociaux de la NBA en France et sera toujours le partenaire principal du "NBA Pick'Em Weekly 6", un jeu de pronostics gratuit qui offre aux fans français la chance de gagner des prix en pronostiquant chaque semaine les résultats de six matchs NBA de la saison régulière sur www.nba.com/pickem.

Plus de visibilité

Cet accord comprend également un partenariat pour les prochains matchs NBA en France. Partenaire de la première édition du "NBA Paris Game presented by beIN SPORTS" en janvier 2020, ParionsSport avait pu disposer de deux cents places à destination de ses publics.

Pour Richard Courtois, Directeur de la business unit Paris sportifs du groupe FDJ a commenté : "Nous sommes particulièrement fiers de poursuivre ce partenariat aux côtés de la NBA, la ligue iconique du basketball mondial, connue de tous... La NBA est la quintessence du basketball, le plus haut niveau de la discipline. Notre offre de paris sportifs gagnera encore en visibilité et nos parieurs, comme les fans de la NBA, pourront profiter d'expériences uniques. Ce partenariat sera un fort vecteur de développement pour notre marque ParionsSport ces prochaines années."