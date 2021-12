Faux pass sanitaire : Véran favorable à des contrôles d'identité

182.000 faux pass sanitaires ont été identifiés depuis l'instauration du dispositif cet été. Le ministre de la Santé souhaite inscrire dans la loi le principe de contrôles d'identité.

(Boursier.com) — Selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur, 182.000 exemplaires de faux passes sanitaires ont été générés, depuis l'été dernier... C'est beaucoup trop pour Olivier Véran, qui souhaite freiner le phénomène. "Il peut y avoir un contrôle d'identité, la question sera abordée dans la loi", a expliqué le ministre de la Santé sur BFM mercredi, alors que le gouvernement présentera son projet de loi visant à instaurer un pass vaccinal en France à la place du pass sanitaire lors d'un conseil des ministres extraordinaire le lundi 27 décembre.

"On va mettre le contrôle d'identité dans le texte, on va mettre dans certaines circonstances la possibilité de contrôler l'identité ", a expliqué Olivier Véran.

"On veut un outil fonctionnel, on est basique, on veut que quelqu'un qui rentre au resto se dise, les gens autour de moi sont tous protégés, j'enlève mon masque, je peux manger, je ne risque rien", a détaillé le ministre de la Santé, ajoutant qu'il voulait le même niveau de sécurité pour le public des théâtres ou des cinémas.

Les patrons de bar pour contrôler ?

Interrogé sur l'hypothèse que le restaurateur ou le patron de bar réalise ces contrôle, Olivier a répondu par l'affirmative : "Oui, c'est la question qui est posée au débat parlementaire, et c'est une bonne question", selon lui.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin aurait demandé la semaine dernière à la police et à la gendarmerie d'intensifier les contrôles, conformément aux préconisations de Matignon.

"Utiliser, procurer ou vendre de faux passes sanitaires, notamment via les réseaux sociaux, est passible de 5 ans de prison et de 75.000 euros d'amende", rappelle Gérald Darmanin, dans un message posté sur le réseau social Twitter.