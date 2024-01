Faux billets en euros : les saisies sont reparties à la hausse en 2023

"Les billets en euros demeurent un moyen de paiement sûr et fiable", affirme la Banque centrale européenne.

(Boursier.com) — Si le nombre de faux billets en euros saisis dans l'Union européenne demeure relativement faible, une légère hausse a été observée en 2023, a indiqué la Banque centrale européenne ce lundi. Au total, 467.000 billets en euros contrefaits ont été retirés de la circulation l'an dernier, soit l'un des niveaux les plus bas jamais observés en proportion du total des billets en circulation.

"La probabilité de recevoir une contrefaçon est très faible, le nombre de billets contrefaits demeurant très bas par rapport au nombre de billets en euros authentiques en circulation", explique l'institution de Francfort dans un communiqué, précisant qu'avec seulement 16 billets contrefaits détectés par million de coupures authentiques en circulation, ce taux représente "l'une des proportions les plus faibles enregistrées depuis l'introduction des billets en euros".

En 2020, la BCE recensait 17 billets contrefaits par million de coupures authentiques en circulation. Ce nombre était descendu à 12 billets contrefaits en 2021, pour remonter légèrement à 13 en 2022.

"La proportion de faux billets est très faible, mais leur nombre a augmenté par rapport à 2022, année au cours de laquelle il avait été exceptionnellement bas en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19). Dans tous les cas, le nombre de billets contrefaits est demeuré inférieur à celui enregistré les années précédant la pandémie", estime la banque centrale, affirmant que "les billets en euros demeurent un moyen de paiement sûr et fiable".

Les billets de 20 et 50 euros demeurent les valeurs les plus contrefaites, représentant ensemble plus de 70% du nombre total de faux billets saisis. La grande majorité des fausses coupures (97,2%) ont été récupérées dans les pays de la zone euro, tandis que 1,9% ont été saisies dans les Etats membres de l'Union européenne non membres de la zone euro, et 0,9% dans d'autres régions du monde.

De nouveaux billets en 2026

"Comme les contrefaçons ne contiennent pas de signes de sécurité, ou seulement de très mauvaises imitations, elles sont pour la plupart faciles à détecter", a jugé la BCE. "Nos concitoyens ne doivent pas se préoccuper outre mesure de la contrefaçon, mais ils doivent rester vigilants", a-t-elle toutefois conseillé.

Par ailleurs, de nouveaux billets sont en préparation pour remplacer la série "Europe" en cours depuis 2013. Une enquête est menée auprès des citoyens européens pour choisir les thèmes, qui seront la "culture européenne" et les "fleuves et oiseaux". Le choix des graphismes fera l'objet de concours, avec une décision prévue par le Conseil des gouverneurs en 2026.