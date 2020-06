Faute de réservations, la SNCF annule des trains pour cet été

Après la levée de la règle d'un siège sur deux, l'entreprise ferroviaire prévoyait de faire circuler 100% de ses TGV et Intercités cet été...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — C'était une promesse du secrétaire d'Etat aux Transports. Fin mai, Jean-Baptiste Djebbari avait assuré que "100% de l'offre" de la SNCF serait commercialisée à partir de la "mi-juin" et que la restriction "d'un siège sur deux", qui avait été imposée pour respecter les règles de distanciation, pourrait être levée.

Dès le 2 juin, la compagnie ferroviaire proposait effectivement à nouveau à la réservation toutes les places de ses TGV et Intercités pour l'été. Mais compte tenu de la faible demande, la SNCF a reconnu avoir dû procéder à un réajustement de l'offre pour juillet et août...

Sur les réseaux sociaux, plusieurs usagers affirment avoir été prévenus par mail ou par sms par le groupe ferroviaire que leurs trains avaient été annulés sans réelle explication.

Contactée par 'Le Point', la SNCF, qui avait transporté près de 20 millions de personnes l'été dernier, a indiqué qu'à ce jour, elle ne parviendra pas à remplir tous ses trains...

Seulement 6% de remplissage pour août

Pour le mois de juillet, les réservations se situent entre 10 et 15% et à 6% pour août... "Le niveau des réservations est très bas, on essaie de rationaliser les trains", a indiqué l'entreprise, assurant dans le même temps que "cela ne concerne que très peu de trains, et normalement il y en a toujours un juste avant ou juste après sur lequel les clients pourront se reporter".

Pour rappel, le gouvernement encourage les Français à choisir l'Hexagone comme prochaine destination de vacances. La SNCF s'était alors engagée à faire un effort concernant l'attractivité des tarifs et le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a annoncé début juin, au micro de 'franceinfo', la mise en vente de 3 millions de billets de train longue distance à moins de 49 euros.

Un remboursement ou un échange

Pour les voyageurs concernés par les suppressions de trains réservés, la SNCF a précisé que les voyageurs pourront obtenir au choix un remboursement ou un échange, comme pour tous ceux qui ont pris des billets pour cet été. Pour encourager les Français à réserver leur trajet rapidement, la direction de la SNCF avait en effet assuré qu'un billet pourra être annulé ou échangé sans aucun frais...