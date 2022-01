Faute de Playstation 5, Sony relance la production de la Playstation 4

Un million d'unités supplémentaires devraient être fabriquées courant 2022...

(Boursier.com) — Sony préfère miser sur son ancienne console... Alors qu'il est toujours difficile pour les joueurs de trouver sa console next-gen, la Playstation 5, le géant japonais aurait décidé de faire face à cette pénurie en fabriquant davantage de Playstation 4 tout au long de l'année, reconsidérant ainsi sa stratégie, comme le rapporte 'Bloomberg'.

En effet, l'entreprise avait initialement prévu d'arrêter la production de son avant-dernière console fin 2021, mais la forte demande de la part des utilisateurs et une pénurie de composants électroniques perturbent les plans de Sony, qui estime que ce revirement devrait permettre d'alléger la pression sur les stocks de la PS5.

Ainsi, un million d'unités supplémentaires devraient être fabriquées courant 2022. Ce chiffre pourra être ajusté en fonction de la demande, ont indiqué des sources proches du dossier à l'agence, qui souligne que "l'ancienne console utilise des puces moins avancées" et est "plus simple à fabriquer", tout en offrant "une alternative économique à la PS5" dont la production n'est plus rentable.

La PS4 moins chère à fabriquer

Augmenter la production de la PS4, qui est moins chère à fabriquer, donnerait également à Sony un levier supplémentaire pour négocier des prix avantageux auprès de ses fournisseurs, ajoutent d'autres sources.

Continuer à produire des consoles d'ancienne génération est un moyen de "combler le vide d'approvisionnement et de garder les joueurs au sein de l'écosystème PlayStation", a expliqué un responsable de Sony.

Un porte-parole de Sony a également confirmé que la production de l'ancienne console, lancée en 2013, se poursuivrait cette année. "C'est l'une des consoles les plus vendues de tous les temps et il y a toujours un croisement entre les générations", a estimé l'entreprise. Le succès de la PS4 n'est en effet plus à prouver. Avec plus de 116 millions d'unités écoulées depuis sa sortie, elle est la quatrième console de salon la plus vendue dans le monde.