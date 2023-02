Faut-il s'inquiéter pour la santé financière des entreprises ?

Si les paramètres financiers ont résisté jusqu'à présent, c'est au second semestre que leurs marges devraient diminuer, selon une étude de Janus Henderson.

(Boursier.com) — La santé financière des entreprises va se dégrader cette année au niveau mondial, sans qu'elles parviennent à tirer avantage d'une modération des prix et de l'espoir d'un atterrissage en douceur de l'économie, montre lundi une étude de Janus Henderson.

Le niveau d'endettement, l'accès aux marchés des capitaux, les flux de trésorerie et les bénéfices... Ses indicateurs de risque de crédit ont tous clignoté en rouge au quatrième trimestre de 2022, appelant les investisseurs à la prudence.

Prix de l'énergie et des intrants

Janus Henderson, dont le montant des actifs sous gestion s'élève à 275 milliards de dollars (253,4 milliards d'euros), s'attend à ce que la croissance des bénéfices faiblisse cette année, les prix de l'énergie et des intrants impactant les flux de trésorerie.

Si les paramètres financiers des entreprises ont résisté jusqu'à présent, leurs marges devraient diminuer au second semestre, à cause d'une perte de confiance des ménages et de la hausse des taux d'intérêt par les banques centrales, selon la société de gestion.

Toutes les entreprises suivies dans l'étude dans toutes les régions du monde prévoient au mieux un bénéfice stable en 2023. Les profits devraient rebondir en 2024, notamment dans les marchés émergents.

Prudence

Si un atterrissage en douceur de l'économie paraît crédible, Janus Henderson reste prudent, le ralentissement de l'inflation étant trop tardif pour empêcher une nouvelle détérioration du cycle de crédit.

Sur un plan plus positif, le dynamisme des ventes de titres de créances a signalé une forte demande de crédit mais cela pourrait ne pas durer.