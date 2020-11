Faurecia organise un salon de recrutement virtuel

300 VIE, alternances et stages...

Crédit photo © Faurecia

(Boursier.com) — Faurecia , entreprise technologique leader de l'industrie automobile, organise du 23 au 27 novembre 2020 un salon virtuel de recrutement !

Hébergés sur une plateforme digitale, plusieurs stands dédiés aux alternants, VIE et stagiaires seront à disposition d'étudiants en provenance de plus de 40 grandes écoles françaises et européennes. Près de 300 offres en France et à l'international seront ainsi ouvertes couvrant un besoin de profils très divers notamment dans la recherche et développement, le commerce, les ressources humaines ou bien encore la finance...

Afin de découvrir les métiers et de l'environnement du Groupe, des experts Faurecia proposeront également aux étudiants une série de conférences virtuelles :

Lundi 23 novembre de 12h à 13h, ouverture du forum par Jean-Pierre Sounillac, Vice-Président Exécutif en charge des Ressources Humaines de Faurecia, suivi d'un atelier CV avec Falak Amrani Elliot, Talent Acquisition Manager France

Mardi 24 novembre de 12h à 13h, présentation des différentes activités de Faurecia par Olivier Moral, Group Customer Strategy Sales & Program

Mercredi 25 de 12h à 13, la diversité, le développement des talents et la formation par David Jestaz, Vice-Président de la Faurecia University et transformation RH

Jeudi 26 de 12h à 13h, les métiers de la finance dans l'industrie automobile avec Caroline Connan, Group Internal Control Director

Et enfin vendredi 27 de 12h à 13h, le témoignage de Sébastien Royer sur les nouveaux process d'innovation pour la Mobilité Durable.

Jean-Pierre Sounillac, Vice-Président Exécutif en charge des Ressources Humaines déclare : Faurecia s'est engagé au coeur de l'été à maintenir le recrutement de plus de 1.000 apprentis, alternants et VIE en France. Cet engagement crucial fait écho à nos Convictions de proposer des solutions aux générations futures et ce malgré le contexte de crise actuelle. En outre, nous nous réjouissons de pouvoir compter sur de nouvelles forces vives qui nous permettront d'imaginer ensemble la mobilité de demain.

Les étudiants sont invités à s'inscrire sur https://faureciavirtualfair.com/ pour participer à cet événement unique. L'ensemble des informations (liste des écoles participantes, ...) est également disponible sur le site internet du Groupe : www.faurecia.com