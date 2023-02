Familles rurales demande un chèque alimentaire de 65 euros par mois pour les plus modestes

L'association veut aider les ménages les plus modestes à mieux se nourrir, face à l'envolée des prix de l'alimentaire.

(Boursier.com) — Une note de 477 euros mensuels pour un ménage de quatre personnes... C'est le montant minimum à débourser pour se "nourrir sainement", selon le Plan national nutrition santé (PNNS). Problème : le budget des Français les plus modestes est trop léger, selon l'association Familles rurales, qui demande donc au gouvernement un geste : un chèque alimentaire de 65 euros par mois "pour suivre ces mesures de santé publique plus qu'indispensables".

L'association, qui cite des données de l'Insee, rappelle qu'en 2017, les personnes les plus modestes ont dépensé en moyenne 16,3% de leur revenu disponible brut en alimentation, soit un budget équivalent à 413 euros chaque mois. Dans son Observatoire des prix 2022, Familles rurales évalue de son côté le coût d'une alimentation conforme aux recommandations du PNNS à 477 euros mensuels. Elle demande donc à l'exécutif de combler ce trou qui concerne les "neuf millions de personnes les plus précaires", et a adressé dans ce sens un courrier au ministre de la Santé François Braun.

§Alimentation| Pour manger sain, une famille de 2 adultes + 2 enfants doit dépenser 477EUR/mois (en variant peu les produits). Pour que 9.2 millions de personnes puissent continuer à manger équilibré, @FamillesRurales réclame une solution + juste & +durablehttps://t.co/VaPOONdfx2 pic.twitter.com/XPTT1o19YA — Familles Rurales (@FamillesRurales), via Twitter

Eviter des pathologies liées à l'alimentation

Le coût de cette allocation serait de 7,2 milliards d'euros par an, mais Familles rurales rappelle que 20 milliards sont dépensés chaque année pour soigner des pathologies liées à une mauvaise alimentation et "que l'on pourrait éviter". "La dernière étude sur le sujet menée par le Credoc en 2019 avait montré que seuls 32% des adultes et 10% des enfants respectent la recommandation consistant à consommer au moins cinq portions de fruits et de légumes quotidiennement", écrit l'association dans un communiqué.

Selon l'INSEE, les pris des produits alimentaires se sont envolés de 12% entre octobre 2021 et octobre 2022, mais cette inflation a été plus contenue pour les produits "sains" qui ont augmenté de 8,3%. "Le choix des produits reste déterminant pour limiter les hausses tout en garantissant un bon équilibre alimentaire : les légumes secs n'ont augmenté "que" de 3,8%. Ils coûtent moins chers que la viande (+6,5%) tout en garantissant un bon apport en protéines", estime Familles rurales.